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1061718

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)

1061719

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)

1061720

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)

1072621

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (10 Stück)

1072622

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (10 Stück)

1072623

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (10 Stück)

1061724

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)

AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (10 Stück)

1061725

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)

1061726

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)

1061721

AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)

1061722

AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)

1061723

AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)

1072625

AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (10 Stück)

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