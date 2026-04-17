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1061718
AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
1061719
AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061720
AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1072621
AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (10 Stück)
1072622
AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072623
AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (10 Stück)
1061724
- AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
- AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (10 Stück)
1061725
AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061726
AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1061721
AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, klein (1 Stück)
1061722
AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (1 Stück)
1061723
AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (1 Stück)
1072625
AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel (10 Stück)
1072626
AF531 mit Standard-Winkelstück (SE) und Vierpunkt-Maskenhalterung, groß (10 Stück)