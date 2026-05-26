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Mit Live 3D TEE können Kardiologen, Herzchirurgen, Anästhesisten, interventionelle Kardiologen und Echokardiographie-Anwender Herzstrukturen und -funktionen in Echtzeit betrachten. Die Methode ist schnell, reproduzierbar und quantifizierbar.
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Dokumentation
Broschüre
Product Brochure Philips Live 3D TEE 3D ultrasound imaging
(158.56 KB)
Product Brochure Philips Live 3D TEE 3D ultrasound imaging
(556.01 KB)
Product Brochure Philips Live 3D TEE 3D ultrasound imaging
(230.41 KB)
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Struktur und Funktion
Daten und Perspektiven
Verbesserte Kommunikation
Klinische Bildergalerie
Funktionen
Struktur und Funktion
Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten
Visualisierung
Visualisierung für Implantationen
Darstellung der gesamten Klappe
Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt
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Dokumentation
Product Brochure Philips Live 3D TEE 3D ultrasound imaging
PDF
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Product Brochure Philips Live 3D TEE 3D ultrasound imaging
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Product Brochure Philips HD Ultrasound system
PDF
|
224.88 KB
Philips - Live 3D TEE 3D-Ultraschalldiagnostik - Philips