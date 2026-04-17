Flexible Ereignisdefinition für Ihre klinischen Ansprüche

"Ereignisse": Elektronische Datensätze zu spezifischen Episoden bei einem Patienten können manuell oder für vordefinierte klinische Situationen auch automatisch erstellt werden. Die Benutzer definieren die Konstellation, die ein Ereignis darstellen soll, und entscheiden, welche Parameter aufzuzeichnen sind. In der Ereignisdatenbank werden die physiologischen Daten mit einem Zeitstempel sowie Namen und Bett des Patienten gespeichert.Die Ereigniserfassung lässt sich manuell vor und nach einer PAWP-Messung starten. Die automatische Erfassung von Ereignissen kann durch einen bestimmten Alarm, z.B. Apnoe, ausgelöst werden, oder wenn ein bestimmter Parameter des Patienten (z.B. die Herzfrequenz) vorgegebene Grenzwerte über- oder unterschreitet.