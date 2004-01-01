Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung

Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.