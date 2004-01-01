Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation

Sie können Echtzeit-Feedback für die Navigationsführung durch das Gefäßsystem erhalten. Das 3D-CT-Volumen-Rendering der Aorta ascendens kann mit einer Live-Durchleuchtung abgeglichen werden, um die genaue Position der Katheter und Geräte im Verhältnis zum Referenzbild anzuzeigen. Das 3D-CT-Rendering bewegt sich während des Verfahrens synchron mit dem System.