Haftungsausschluss

Informationen zur Verfügbarkeit von SmartIQ an Ihrem Standort erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

1. Die Technologie wurde mit diesem Ziel entwickelt. Die Bildqualität wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie des Prüfprodukts im Vergleich zu ClarityIQ bewertet.

2. Das Strahlendosisreduktionspotenzial von SmartIQ wird derzeit in der RADIQAL-Studie untersucht. Die RADIQAL-Studie ist eine multizentrische, randomisierte klinische Studie zur Beurteilung der Auswirkungen von SmartIQ auf die Strahlendosis im Vergleich zum aktuellen ClarityIQ bei gleichbleibender Verfahrensleistung. Weitere Informationen zu RADIQAL finden Sie unter clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06944509.

3, Im Vergleich zur ClarityIQ Einstellung für niedrige Strahlendosis auf Azurion Systemen wird für linkskoronare SmartIQ Cine-Sequenzen mit der Einstellung für besonders niedrige Strahlendosis und 15 Bilder/s eine durchschnittliche Referenz-Luftkermareduzierung von 58% auf Azurion M12 und 62% auf Azurion M20 für alle Feldgrößen spezifiziert, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben.

4. SmartIQ bietet eine Option für Kontrastmittel mit niedrigem Jodgehalt.