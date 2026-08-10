Nachhaltige, hochwertige refurbished Ultraschallsysteme zu attraktiven Preisen.
Jedes Circular Edition-System wird sorgfältig ausgewählt und generalüberholt, um sicherzustellen, dass Qualität und Leistung wie bei einem Neugerät sind. Circular Edition-Systeme sind individuell konfigurierbar, und Sie erhalten die gleiche Gewährleistung, die gleichen Servicelevel und Schulungen wie bei neuen Philips Systemen. Dank der Wiederverwendung von Materialien tragen Circular Edition-Systeme zur Einsparung von Primärmaterialien bei. Die Systeme der Circular Edition stellen eine kosteneffiziente und nachhaltige Lösung auf dem Niveau eines neuen Systems dar und bieten Ihnen die vollständige Philips Produkterfahrung zu einem günstigeren Preis.
Generalüberholung von Ultraschallgeräten