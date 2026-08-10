Mit Circular Edition erhalten Sie Zugriff auf hochwertige medizinische Bildgebungssysteme zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Da die durchschnittlichen Preiseum 25 % niedriger1sind als bei vergleichbaren Neusystemen, bieten Circular Edition-Systeme eine bessere Kapitalrendite. Dank unserer Generalüberholung erhalten Sie Qualität und Leistung wie bei einem Neugerät. Auch, weil wir im Durchschnitt 80 % des Materials (gemessen am Gewicht) wiederverwenden.2Circular Edition-Systeme haben einen geringeren CO2-Fußabdruck als neue.

Mit der Wahl eines Circular Edition-Systems können Sie Ihren Patientinnen und Patienten eine hochwertige und kosteneffiziente Gesundheitsversorgung bieten und gleichzeitig Ihre Umweltbelastung verringern.