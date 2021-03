Hamburg – Theoretisch ist es kinderleicht: Je besser wir einschlafen, durchschlafen und aufwachen, desto fitter und ausgeruhter sind wir im Alltag. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Manchen Erwachsenen fällt es schwer, am Abend abzuschalten, Kinder haben häufig Angst vor der Dunkelheit. Und das Aufstehen am Morgen bereitet vielen altersunabhängig Probleme. Mit seinen Sleep and Wake-up Lights für Kinder und Erwachsene verhilft Philips an 365 Tagen im Jahr zu einem verbesserten Schlaferlebnis. Sie verfügen über eine natürliche Sonnenauf- und -untergangssimulation, das Modell für Erwachsene über App-basierte Tracking Funktionen zur Verbesserung der Schlafumgebung, Entspannungshilfen beim Einschlafen und weitere Schlafhilfen.

„Besonders für Kinder ist ein geregelter und erholsamer Schlaf wichtig. Doch was tun, wenn die Angst vor der Dunkelheit größer ist als die Müdigkeit“, fragt Clemens Drechsler, Marketing Manager Healthy Sleep Solutions bei Philips. „Das Philips Wake-up Light für Kids bringt die Kleinsten mit einer sanften Sonnenuntergangssimulation ins Traumland, indem die Helligkeit schrittweise verringert wird. So müssen Eltern künftig nicht mehr heimlich das Nachtlicht löschen und Kinder werden langsam an die Dunkelheit gewöhnt“, so Drechsler weiter.