Philips Fidelio nimmt Fahrt auf - mit dem Relaunch erscheinen drei weitere Produkte der Premium Marke

Der L3 Kopfhörer zeichnet sich sowohl durch seinen hervorragenden Klang als auch eine aktive- und passive Geräuschreduzierung der Spitzenklasse aus. Ebenfalls selbstverständlich für ein Fidelio-Produkt ist die luxuriöse Verarbeitung und die hochwertige Materialauswahl.

Die für eine hohe Klangqualität eingesetzten großen 40-mm-Treiber verfügen über eine besondere und einzigartige dreilagige Konstruktion mit einer Lage TPU (einem dämpfenden Material) zwischen zwei Lagen PEEK (einem Polymer, das typischerweise nur bei extrem teuren Kopfhörern zum Einsatz kommt).

Die Leistung der Treiber ist im Hinblick auf das harte, verwindungsfeste Treibergehäuse optimiert. Dazu wurde die Dicke der drei Lagen im Hinblick auf die Steifigkeit und Dämpfungsrate über das gesamte Frequenzspektrum hinweg eingestellt. Viel Aufmerksamkeit erhielt auch die passive Geräuschreduktion, indem das passende hochwertige Schaummaterial und die weichen mit Leder überzogenen Ohrpolster sehr sorgfältig ausgewählt wurden.

Der Philips Fidelio L3 verfügt über ein hybrides Active Noise Cancellation-System mit vier Mikrofonen, wobei die maximale Reduzierung des Geräuschniveaus das wichtigste Kriterium ist, gleichzeitig aber das Timing und die Musikalität der Wiedergabe nicht verändert werden dürfen. Beides bleibt deshalb identisch, egal ob das ANC-System eingeschaltet ist oder nicht.

Für eine zuverlässige Verbindung sorgt Bluetooth 5.0, wobei eine außergewöhnliche Audioqualität durch die Komptabilität mit dem Qualcom aptX HD-Codec sichergestellt wird. Der L3 bietet zudem Hi-Res Sound-Wiedergabe über das beigefügte, abnehmbare Audiokabel.

Durch ein zusätzliches integriertes Mikrofon werden Hintergrundgeräusche wirkungsvoll unterdrückt, um Telefongespräche mit klarem Klang führen zu können.

Für sein Europäisches Design hat der L3 bereits einen Red Dot 2020 Award erhalten.

Beim Design des L3 standen Komfort und sichtbare Wertigkeit im Zentrum der Entwicklung, weshalb die Außenseite des Kopfbandes aus nachhaltigem Muirhead-Leder besteht und die Innenseite eine mit weichem Leder bezogene Polsterung besitzt. Die geschmeidigen Ohrkappen haben eine runde Form, was dem Komfort und der Akustik dient. Sie sind aufgehängt in einem offenen Aluminiumrahmen, der sie rundum umschließt. Der Rahmen kommt in ähnlicher Weise auch beim X3 zum Einsatz und wird so zu einem typischen Philips Fidelio Designelement.

Für einen Kopfhörer ist eine komfortable Bedienung sehr wichtig. Dank der Bedienung über Wischen, Tippen und Drücken oder der Push-to-Talk-Funktion mit der Kompatibilität für den Sprachassistenten Google Assistant ist dies beim L3 rundum gelungen.

Der Fidelio L3 überzeugt auch durch seine extralange Spieldauer von 35 Stunden, bzw. 30 Stunden bei dauerhaft aktiviertem ANC. Dabei können dank der Schnelladeoption über das beiliegende USB-C Kabel innerhalb von 15 Minuten genug Energie für weitere sechs Stunden Wiedergabe geladen werden.