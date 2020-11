Hamburg – So macht Zähneputzen Spaß: Die Schallzahnbürsten Philips Sonicare For Kids und Philips Sonicare for Kids Connected helfen Kindern dabei, eine effektive Zahnputzroutine zu entwickeln. So putzen Kinder nachweislich länger und besser. Die neue Sonicare for Kids kann mit austauschbaren Aufklebern in ein lustiges Monster verwandelt werden. Zudem ab sofort in der beliebten Farbe Pink, die viele Kinderherzen höherschlagen lässt, erhältlich: Die Sonicare for Kids Connected. Bei diesem Modell ist „Sparkly“, der persönliche Putztrainer aus der dazugehörigen App, mit von der Partie. Bei beiden Modellen sorgt die Sonicare Schalltechnologie für eine gründliche und sanfte Reinigung der Kinderzähne, der Timer unterstützt dabei, die von Zahnärzten empfohlene Putzdauer von zwei Minuten einzuhalten.

„Junge Zähne benötigen eine besonders schonende Pflege, weshalb beide Sonicare Modelle mit einem gummierten Bürstenkopf ausgestattet sind. Er ist sicher und fühlt sich auch in kleinen Mündern angenehm an”, so Gerrit Janßen, Marketing Director für Oral Healthcare bei Philips. „Einige Eltern fragen sich, warum gerade Schallzahnbürsten so gut für die Reinigung der Zähne von Kindern geeignet sind: Schallzahnbürsten erreichen durch die schnellen Bewegungen des Bürstenkopfes und den dadurch entstehenden Flüssigkeitsstrom sogar Zahnzwischenräume und unterstützen dort die Reinigung. Außerdem verzeihen sie Ungenauigkeiten in der Putztechnik1“, so Janßen weiter.