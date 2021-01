TP Vision stellt die 5. Generation der P5-Bildverarbeitung vor

5. Generation der P5-Bildverarbeitung in den neuen Philips OLED806/856 und Philips Ambilight 9000 MiniLED-TVs.

Anti-Burn-in Technik auch in den Philips OLED-Modellen des mittleren Segments.

Verbesserte KI ergänzt die Erkennung von Film als neue Kategorie.

Erweiterter Einsatz des Lichtsensors innerhalb der KI-Funktionalität.

OLED806/856 erhalten neuen Fast Motion Clarity Modus für ultrarealistische Darstellungen von Bewegung mit extremer Schärfe.

HDR10+ Adaptive.

Calman Ready Funktion erlaubt automatische Farbkalibrierung.

HDMI 2.1 Funktionalitäten.

Hamburg / Amsterdam – 27. Januar 2021 – Mit dem Rückenwind des besten Jahres für TP Vision überhaupt – Philips OLED-TVs mit P5-Engine gewannen über 100 TV-Tests und Awards in europäischen Medien – folgt das Unternehmen der Strategie der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung durch die Vorstellung der neuen fünften Generation der P5-Engine mit KI.

Die 5.Generation P5 mit KI wird erstmals in den neuen Philips OLED806/856 Ambilight TVs des Modelljahres 2021 sowie den ersten MiniLED-Modellen mit Ambilight, den 9636- und 9506-Serien, zum Einsatz kommen. Die Vorteile sind eine weiter verbesserte Bildqualität dank der neuen Kategorie Filmerkennung sowie der erweiterten Funktion des Lichtsensors, der jetzt auch von der KI der P5-Engine unterstützt wird. Der Vorteil ist eine auf die Raumhelligkeit noch feiner abgestimmte Bilddarstellung.

Die von Philips TV & Sound entwickelten KI-Funktionen basieren auf neuralen Netzwerken und Maschinenlernen, um Millionen von Testclips zu analysieren, die in einer einzigartigen Datenbank von den Entwicklungsteams über 30 Jahre hinweg gesammelt wurden.

Die KI-Software erschafft eine bessere Balance zwischen den fünf Elementen der Bildqualität (Quelle, Farbe, Kontrast, Bewegung und Schärfe), indem sie diese Bild für Bild analysiert, um ein realistischeres, natürliches Bild wiederzugeben.

Die Experten für Bildqualität bei TP Vision haben in diesem Jahr die zusätzliche Kategorie Film den bisherigen Modi Landschaft/Natur, Gesicht/Hautfarbe, Bewegung/Sport, Dunkel/Kontrast und Sonstige hinzugefügt. Die KI-Funktion wählt automatisch die richtige Kategorie und analysiert dann die Bildqualität anhand der fünf Elemente, stellt die Balance zwischen ihnen optimal ein und zeigt so ein natürliches, lebensechtes Bild.

Dank des neuen Modus für Filmerkennung kann der Nutzer zukünftig bei Filminhalten wählen, welche Bildvoreinstellung er gerade bevorzugt, sei es der Home Cinema Mode, der Pure Cinema Mode oder der Film Maker Mode (FMM).

Gamer oder Sport-Fans können sich auch für Fast Motion Clarity entscheiden, der den sogenannten „Sample & Hold“ Effekt verhindert, welcher Bewegungen unscharf erscheinen lässt. Um dies zu verhindern, wird das Bild kontinuierlich Zeile für Zeile neu geschrieben, was zu einem sanfteren Übergang von einem Bild zum nächsten führt. In der Praxis entspricht dies der Funktion eines Scanning Backlights. Fast Motion Clarity (FMC) gibt Bildern einen unauffälligen, absolut realistischen Übergang von Bild zu Bild mit einer höheren Schärfe. All dies gelingt ohne neue Artefakte und dank 100 Hz auch ohne großflächiges Flimmern.