3D-Ultraschall des abdominalen Aortenaneurysmas: Philips ebnet mit AAA-Modell den Weg für strahlungsfreie Verlaufskontrolle

1 S3-Leitlinie zu Screening, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Bauchaortenaneurysmas

2 Ghulam QM, Kilaru S, Ou SS, Sillesen H: Clinical validation of three-dimensional ultrasound for abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. 2020 Jan;71(1):180-188. doi: 10.1016/j.jvs.2019.03.066

3 Bredahl K, Sandholt B, Lönn L et al.: Three-dimensional ultrasound evaluation of small asymptomatic abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Mar;49(3):289-96. doi: 10.1016/j.ejvs.2014.12.022

4 Bredahl K, Taudorf M, Long A et al.: Three-dimensional ultrasound improves the accuracy of diameter measurement of the residual sac in EVAR patients. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2013 Nov;46(5):525-32. doi: 10.1016/j.ejvs.2013.09.012