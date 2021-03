AstraZeneca ist neuer Partner des Health Innovation Port (HIP)

AstraZeneca: Kooperationen mit Startups initiieren und Innovatoren-Rolle übernehmen

Für AstraZeneca endet die Arbeit als eines der führenden, forschenden Pharmaunternehmen nicht beim zugelassenen Medikament. Das globale Unternehmen möchte die Digitalisierung des Gesundheitsmarktes aktiv mitgestalten. „Wir sind überzeugt vom Konzept des Health Innovation Port. Es deckt sich hervorragend mit unseren Unternehmenswerten, den Patienten in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Wir freuen uns, in Co-Creation mit den anderen Partnern des HIP neue Potenziale in der Gesundheitsversorgung erschließen zu können“, Dr. Hans Sijbesma, Geschäftsführer von AstraZeneca Deutschland, über die Zusammenarbeit. Zudem biete der HIP durch Philips und dessen internationale Startup-Programme auch Kontakte zu Innovations-Hubs weltweit. „Unsere Absicht ist es, passende Technologien und Partner für die gemeinschaftliche Umsetzung zu identifizieren. Dabei verfolgen wir das Ziel, ganzheitliche, integrierte Versorgungslösungen, bestehend aus medikamentöser Therapie gepaart mit digitaler Anwendung, zu entwickeln. Vor allem im Bereich der chronischen Erkrankungen ergeben sich so wichtige Mehrwerte für PatientInnen, HCPs und das gesamte Gesundheitssystem.“ Der HIP sei zudem auch eine hilfreiche Plattform, um den Innovationsgeist der AstraZeneca Mitarbeitenden, mittels Workshops, Veranstaltungen oder Weiterbildungsangeboten, im Rahmen der Kooperation weiter zu fördern.