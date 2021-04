Philips und DiA Imaging Analysis: Partnerschaft für mehr KI in der Ultraschalldiagnostik

Beim Ultraschall hängt das Ergebnis in Form einer korrekten Diagnose und einer Therapieempfehlung wesentlich von der Erfahrung der Untersuchenden ab. Ihre Expertise hat direkten Einfluss auf die Prognose der Patientinnen und Patienten. Um die Interobserver-Variabilität zu reduzieren und den diagnostischen Prozess zu beschleunigen, hat DiA KI-basierte Anwendungen für die klinische 2D-Sonographie entwickelt. Die LVivo Toolbox umfasst verschiedene Apps mit FDA-Zulassung und CE-Kennzeichnung. Die Lösungen für die kardiale und abdominelle Bildgebung ermöglichen automatisierte Analysen, die Befunde objektivieren und die Effizienz vorantreiben können. „Die strategische Partnerschaft mit DiA Imaging Analysis unterstreicht Philips´ Engagement bei der Integration von KI in das Workflow-Ökosystem der Radiologie – angefangen bei der Modalität über die Interpretation bis hin zur Befundkommunikation“, so Kees Wesdorp , Chief Business Leader Precision Diagnosis bei Philips. „Gemeinsam können wir zu einer höheren diagnostischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sowie einem breiteren Zugang zu einem qualitativ hochwertigen, zeitnahen Point-of-Care-Ultraschall beitragen.“