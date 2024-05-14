Suchbegriffe

Healthcare profÄrztin mit Brille und weißem Kittel lächelt in einem hellen Krankenhausflur in die Kamera.essional wearing blue clinical scrubs in a hospital setting, with medical equipment visible in the background.
2026 index logo

Report Deutschland​

KI in der Praxis​

Die Zukunft der Gesundheitsversorgung heute gestalten

Report herunterladen​

Report Deutschland​

KI in der Praxis​

Die Zukunft der Gesundheitsversorgung heute gestalten

Report herunterladen​
  • https://www.philips.de/a-w/about/news/future-health-index/reports/2026/ai-in-practice.html Link kopiert
Report herunterladen​

Befragung in Deutschland

 

KI bewirkt im deutschen Gesundheitswesen allmählich messbare Veränderungen. Für viele der befragten Gesundheitsfachkräfte gehören dazu eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, eine Steigerung der Effizienz der Arbeitsabläufe, die Erweiterung der Kapazitäten und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.​

 

KI wird von Gesundheitsfachkräften in der täglichen Praxis zunehmend eingesetzt, um Entscheidungsfindung und Versorgungsprozesse zu unterstützen. Für die befragten Patientinnen und Patienten ist es zunehmend wichtig, zu wissen, wie man KI nutzt, um die eigene Gesundheit zu gestalten. Allerdings kann die Entwicklung passender Systeme, Schulungen und Infrastruktur mit der zunehmenden Nutzung nicht Schritt halten.​

 

Der Future Health Index 2026 ist die weltweit größte Befragung zum Einsatz von KI im Gesundheitswesen und deren Mehrwert für Gesundheitsfachkräfte sowie Patientinnen und Patienten.​

Drei Ergebnisse aus dem Report:​

FHI People Icon

KI bewirkt messbare Veränderungen​.

FHI Computer Icon

Gesundheitsfachkräfte wollen KI schneller integrieren, als es die Strukturen ermöglichen​.

FHI Hand Icon

KI verändert die Interaktion von Patientinnen und Patienten mit den Gesundheitsfachkräften.

"Der Einsatz von KI im Gesundheitswesen nimmt spürbar Fahrt auf, und die Umfrage macht deutlich, wo die Effekte sichtbar werden. Gesundheitsfachkräfte möchten noch stärker von diesen Effekten profitieren. Dies kann gelingen, wenn KI nahtlos in klinische Arbeitsabläufe eingebettet ist und von einer verlässlichen Governance sowie kontinuierlicher Weiterbildung getragen wird.​"

Mikko Vasama-Vorsitzender der Geschäftsführung-Deutschland, Österreich und Schweiz​
Mikko Vasama
Vorsitzender der Geschäftsführung
Deutschland, Österreich und Schweiz​
Global icon

  Globaler Report​

Erfahren Sie mehr über den Blick von Gesundheitsfachkräften sowie Patientinnen und Patienten auf KI​.

Report herunterladen​

Lokale Reports​

        Demnächst

Vereinigte Staaten von Amerika​

Vereinigtes Königreich 

Indien​

Indonesien​

Brasilien​

Saudi-Arabien​

Deutschland​

        China

        Niederlande

        Frankreich​

Der Future Health Index wird von Philips in Auftrag gegeben.

 

In seiner 11. Ausgabe untersucht der Future Health Index 2026 die konkreten Auswirkungen von KI im Gesundheitswesen und zeigt nötige Maßnahmen auf, um diese Vorteile in größerem Maße zu nutzen. Es wurden zwei quantitative Umfragen unter mehr als 2.000 Gesundheitsfachkräften sowie über 20.000 Patientinnen und Patienten in zehn Ländern (Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, den Niederlanden, Saudi-Arabien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und den Vereinigten Staaten von Amerika) durchgeführt. Die Umfragen fanden von Februar bis April 2026 statt.​

 

Die vollständige Methodik und Quellenangaben finden Sie hier.​

 

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.