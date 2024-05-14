KI in der Praxis​

KI bewirkt im deutschen Gesundheitswesen allmählich messbare Veränderungen. Für viele der befragten Gesundheitsfachkräfte gehören dazu eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, eine Steigerung der Effizienz der Arbeitsabläufe, die Erweiterung der Kapazitäten und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. KI wird von Gesundheitsfachkräften in der täglichen Praxis zunehmend eingesetzt, um Entscheidungsfindung und Versorgungsprozesse zu unterstützen. Für die befragten Patientinnen und Patienten ist es zunehmend wichtig, zu wissen, wie man KI nutzt, um die eigene Gesundheit zu gestalten. Allerdings kann die Entwicklung passender Systeme, Schulungen und Infrastruktur mit der zunehmenden Nutzung nicht Schritt halten. Der Future Health Index 2026 ist die weltweit größte Befragung zum Einsatz von KI im Gesundheitswesen und deren Mehrwert für Gesundheitsfachkräfte sowie Patientinnen und Patienten.
KI bewirkt im deutschen Gesundheitswesen allmählich messbare Veränderungen. Für viele der befragten Gesundheitsfachkräfte gehören dazu eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, eine Steigerung der Effizienz der Arbeitsabläufe, die Erweiterung der Kapazitäten und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
KI wird von Gesundheitsfachkräften in der täglichen Praxis zunehmend eingesetzt, um Entscheidungsfindung und Versorgungsprozesse zu unterstützen. Für die befragten Patientinnen und Patienten ist es zunehmend wichtig, zu wissen, wie man KI nutzt, um die eigene Gesundheit zu gestalten. Allerdings kann die Entwicklung passender Systeme, Schulungen und Infrastruktur mit der zunehmenden Nutzung nicht Schritt halten.
Der Future Health Index 2026 ist die weltweit größte Befragung zum Einsatz von KI im Gesundheitswesen und deren Mehrwert für Gesundheitsfachkräfte sowie Patientinnen und Patienten.
Der Future Health Index wird von Philips in Auftrag gegeben. In seiner 11. Ausgabe untersucht der Future Health Index 2026 die konkreten Auswirkungen von KI im Gesundheitswesen und zeigt nötige Maßnahmen auf, um diese Vorteile in größerem Maße zu nutzen. Es wurden zwei quantitative Umfragen unter mehr als 2.000 Gesundheitsfachkräften sowie über 20.000 Patientinnen und Patienten in zehn Ländern (Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, den Niederlanden, Saudi-Arabien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und den Vereinigten Staaten von Amerika) durchgeführt. Die Umfragen fanden von Februar bis April 2026 statt.
Der Future Health Index wird von Philips in Auftrag gegeben.
In seiner 11. Ausgabe untersucht der Future Health Index 2026 die konkreten Auswirkungen von KI im Gesundheitswesen und zeigt nötige Maßnahmen auf, um diese Vorteile in größerem Maße zu nutzen. Es wurden zwei quantitative Umfragen unter mehr als 2.000 Gesundheitsfachkräften sowie über 20.000 Patientinnen und Patienten in zehn Ländern (Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, den Niederlanden, Saudi-Arabien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und den Vereinigten Staaten von Amerika) durchgeführt. Die Umfragen fanden von Februar bis April 2026 statt.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.