KI in der Praxis​

KI bewirkt im deutschen Gesundheitswesen allmählich messbare Veränderungen. Für viele der befragten Gesundheitsfachkräfte gehören dazu eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, eine Steigerung der Effizienz der Arbeitsabläufe, die Erweiterung der Kapazitäten und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.​

KI wird von Gesundheitsfachkräften in der täglichen Praxis zunehmend eingesetzt, um Entscheidungsfindung und Versorgungsprozesse zu unterstützen. Für die befragten Patientinnen und Patienten ist es zunehmend wichtig, zu wissen, wie man KI nutzt, um die eigene Gesundheit zu gestalten. Allerdings kann die Entwicklung passender Systeme, Schulungen und Infrastruktur mit der zunehmenden Nutzung nicht Schritt halten.​

Der Future Health Index 2026 ist die weltweit größte Befragung zum Einsatz von KI im Gesundheitswesen und deren Mehrwert für Gesundheitsfachkräfte sowie Patientinnen und Patienten.​