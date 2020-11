Kompakt und leicht

Wenn Sie eine Reise planen, bei der die Stromversorgung nicht gesichert ist, erleichtert Ihnen der Reise-Akku der DreamStation Go die Einhaltung Ihrer Therapie. Die DreamStation Go lässt sich bei einer Druckeinstellung von 10 cm durchschnittlich 13 Stunden* lang über den DreamStation Go Reise-Akku versorgen. Hinweis: Die Akkulaufzeit kann bei höheren CPAP-Druckeinstellungen, nicht richtig sitzender Maske, in Abhängigkeit von Höhe und Temperatur, bei Ladegeräten mit USB-Anschluss oder aufgrund anderer Umstände abweichen. *PAP-Akkulaufzeit: CPAP-Modus, Druck 10 cm H2O, 12-mm-Schlauch, 37 LPM Verlust, 23 °C Raumtemperatur und Höhe von über 500 m über NN.