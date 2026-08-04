Neue, komplexe Eingriffe erfordern höchste Flexibilität in der Bildgebung, um kritische anatomische Strukturen sichtbar zu machen und pathologische Veränderungen während des Verfahrens zu erkennen. Der FlexArm verfügt über nicht weniger als acht separate Bewegungsachsen. So kann nahezu unbegrenzte Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt auf die Patientin oder den Patienten ausgerichtet und ermöglicht so eine bessere Visualisierung von anatomischen Strukturen während Rotationen.