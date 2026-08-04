Ein moderner Raum für offene und minimal-invasive Eingriffe
Im Hybrid-OP bieten wir marktführende 2D- und 3D-Bildführung sowie strenge Maßnahmen zur Infektionskontrolle und zur Steuerung der Röntgendosis, was es Behandlungsteams ermöglicht, die verfügbaren klinischen Ressourcen einfach und intuitiv auszuschöpfen. Die verschiedenen klinischen Suiten bieten ein flexibles Produktportfolio integrierter Technologien, Geräte und Dienstleistungen über diverse chirurgische Spezialdisziplinen hinweg, einschließlich Herz-, Gefäß-, Lungen-, Neuro- und Wirbelsäulenverfahren. Multidisziplinäre Teams profitieren von der vollen Freiheit, in ihren jeweiligen bevorzugten Positionen zu arbeiten – ermöglicht durch speziell an der Decke montierte FlexArm- und Gantry-Optionen.
Flexibilität in Ihrem Hybrid-OP. Eine innovative Suite, in der jede*r gerne arbeiten möchte