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Ultraschall
mC12-3
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Mirkoconvexer PureWave-Schallkopf
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Ultraschall
Verbessert die pädiatrische Bildgebung durch PureWave-Technologie – 30% höhere Eindringtiefe als mit einem C8-5 Schallkopf* für vielseitige Anwendungen bei einer Reihe von Körpergrößen
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Technologie: PureWave
Anzahl der Elemente: 160
Frequenzbereich: 12–3 MHz
Funktionen
Ergonomie
Einzigartiges ergonomisches Design mit abgerundeten Kanten für hohen Patientenkomfort
XRES Pro
Unterstützt die aktuelle XRES Pro Bildverarbeitung für eine bessere Erkennung von Gewebeauffälligkeiten.
Pädiatrie
Für die Pädiatrie optimiert: Kopf für Neugeborene, Kopf für Frühgeborene, Päd Abdomen, Päd Darm
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Spezifikationen
Technische Daten
Technologie
Breitband
Frequenzbereich
12–3 MHz
Anzahl der Elemente
160
Sichtfeld
90
Öffnung
16 mm
Sondentyp
Mikroconvexes PureWave
Haftungsausschluss
* Interner Messungsbericht mit Vergleich von C8-5- und mC12-3-Schallköpfen
mC12-3 PureWave-Schallkopf - Philips