Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Das kompakte und tragbare InnoSight System ist für eine Vielzahl an klinischen Applikationen geeignet. Es bietet optimierte gewebespezifische Presets für Anwendungen vom Abdomen über Geburtshilfe und Gynäkologie bis hin zu Kardiologie und Point-of-Care-Verfahren. Dedizierte anwendungsspezifische Berechnungspakete, Piktogramme und Beschriftungen ermöglichen zudem detaillierte Messungen und Analysen.