TOMTEC DATACENTER

Eine Plattform für Bildmanagement- und Repository-Lösungen, deren Fokus auf versorgungsspezifischen Abläufen liegt. Mit TOMTEC DATACENTER kann das Klinikteam während der durchgehenden Patientenversorgung Echountersuchungen durchführen, austauschen und verwalten sowie gemeinsam daran arbeiten.