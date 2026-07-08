Entwickelt für Sie
Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography