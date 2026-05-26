Haftungsausschluss

EPIQ CVx/CVxi ist in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

*** Für einige Funktionen, für die 510(k) aussteht, wurden die klinische Leistung und Sicherheit nicht ermittelt. In den USA nicht erhältlich.