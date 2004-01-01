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Temperature Parameter Module

Parameter-Modul

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Das Temperatur-Parameter-Modul liefert kontinuierliche Körpertemperaturwerte von unterschiedlichen Messorten (Haut, rektal, nasal, ösophageal, arteriell und venös).

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Vielseitigkeit

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Das Modul kann in verschiedenen Intensivbereichen eingesetzt werden

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Technische Daten

Abmessungen und Gewicht
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Gewicht
  • 0,3 kg
Abmessungen
  • 36 x 102 x 111 mm
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  • 36 x 102 x 111 mm
  • Die Parametertaste verfügt je nach Ländereinstellung möglicherweise über ein Symbol anstelle von Text.

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