Als Betreuer*in möchten Sie Ihren Patientinnen möglichst viel Bewegungsfreiheit und Komfort bieten. Kabellose Aufnehmer ermöglichen dies, ohne dass Sie Kompromisse bei der unverzichtbaren Überwachung eingehen müssen. Die klassische kabellose Technologie unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen, z.B. bei Müttern mit hohem BMI¹ oder bei Durchführung einer Epiduralanästhesie. Hier bietet unsere kabellose Avalon Lösung mit Pod und Patch eine sinnvolle Alternative.
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Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Innovation eröffnet neue Möglichkeiten
Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Innovation eröffnet neue Möglichkeiten
Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Abdominal-Parameter
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen
Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen
Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen
Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.
Mit vorhandenen Schnittstellen kompatibel
Praktische und vertraute Handhabung
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Praktische und vertraute Handhabung
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Praktische und vertraute Handhabung
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Digital vom Pod bis zur Anzeige
Zuverlässige kabellose Verbindungen
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
Zuverlässige kabellose Verbindungen
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
Zuverlässige kabellose Verbindungen
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Innovation eröffnet neue Möglichkeiten
Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Innovation eröffnet neue Möglichkeiten
Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Abdominal-Parameter
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen
Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen
Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen
Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.
Mit vorhandenen Schnittstellen kompatibel
Praktische und vertraute Handhabung
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Praktische und vertraute Handhabung
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Praktische und vertraute Handhabung
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Digital vom Pod bis zur Anzeige
Zuverlässige kabellose Verbindungen
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
Zuverlässige kabellose Verbindungen
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
Zuverlässige kabellose Verbindungen
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
Benötigen Sie weiterführende Dokumentation zu unseren Produkten?
Die Avalon Lösung zur Geburtsüberwachung ohne CTG-Gurte und Bauchbänder wurde in den folgenden Studien klinisch bewertet:
Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. et al. Harnessing technology to enable all women mobility in labour and birth: feasibility of implementing beltless non-invasive fetal ECG applying the NASSS framework. Pilot Feasibility Stud 7, 214 (2021). DOI: 10.1186/s40814-021-00953-6
Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. Wanting to be 'with woman', not with machine: Midwives' experiences of caring for women being continuously monitored in labour. Women and birth 35(4), 387-393. DOI: 10.1016/j.wombi.2021.09.002
C Reis de Carvalho, P Nogueira, D Ayres-de-Campos. Quality of fetal heart rate monitoring with transabdominal fetal ECG during maternal movement in labor: A prospective study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022. DOI: 10.1111/aogs.14434
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
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