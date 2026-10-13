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EKG-Weichgel-Elektrode mit transparentem Folienträger
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Einweg-Weichgel-Elektrode mit transparentem Folienträger zur EKG-Überwachung, 50 mm, rund, 30/Packung, 300/Tasche
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Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Gel-Typ
Weich
Material
Papierhaftring
Patiententyp
Erwachsene; Kinder
Elektrodenform
Rund
Produktart
Elektrode
Elektrodengröße
50 mm (rund)
Art der Elektrodenverbindung
Druckknopf, Clip
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Steril/nicht steril
Nicht-steril
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
30 Elektroden/Packung, 10 Packungen/Karton
Mindesthaltbarkeit
18 Monate
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Für ein umfassendes Produktportfolio wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Vertriebsteam.
Philips - EKG-Weichgel-Elektrode mit transparentem Folienträger Elektrode - Philips