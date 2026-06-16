Healthcare IT

Die Philips Healthcare Informatics Lösungen bieten effiziente Arbeitsabläufe und klinische Einblicke, um eine bessere Gesundheitsversorgung für mehr Menschen zu ermöglichen. Von cloudbasierten Bildgebungslösungen mit Bildnachverarbeitungsfunktionen über Telemedizinlösungen bis hin zu einer integrierten Plattform für die Patientenakte bilden unsere anbieterneutralen Angebote die operative und klinische Basis für eine effiziente und effektive Versorgung der Patient*innen. In allen Versorgungsbereichen und weltweit unterstützen wir Sie dabei, klinische Arbeitsabläufe zu optimieren, die Zusammenarbeit zu erleichtern, Datensicherheit und Interoperabilität zu sichern, die Ressourcennutzung zu steigern und die Belastung des Personals zu senken. .Entdecken Sie unten vorgestellte Produkte, Innovationen und Inspiration.