Internationale GT Open

Die Sportkarriere des Teo Martin Motorsportteams begann in den 80ern. Nach vielen Erfolgen nahm das Team im Jahr 2015 seine Aktivität neu auf und gewann die International GT Open mit einem McLaren 650S GT3, gefahren von Miguel Ramos und Alvaro Parente.



2016 wurde das Team neuer International GT-Weltmeister in der Kategorie "Team". Das Team wuchs in der Euroformula Open heran und blieb anschließend in der World Series Formel V8 3.5, nachdem sie DAMS-Teamfahrzeuge gekauft haben, die die World Series 2014 mit Carlos Sainz Jr. gewannen.



Das Team belegte 2017 bei den International GT Open den zweiten Platz sowohl in der Fahrerwertung als auch der Teamwertung und nahm wieder bei der Euroformula Open teil. Außerdem konnten sie weitere Erfolge verbuchen, darunter einige Podiumsplätze und Rookie-Titel in 2017, Junior-Team bei nationalen und internationalen Go-Kart-Wettbewerben. Das eigene Simracing-Team vervollständigte Teo Martín Motorsport in diesem Jahr.



Außerdem nahm das spanische Team 2019 mit zwei Fahrzeugen am spanischen Touring Car Championship teil und gewann alle Titel (Fahrer, Team, Konstrukteure und Rookie) sowie bei einem weiteren Rennen in der spanischen Carcross-Meisterschaft (Gesamt-P3 der Juniorklasse).