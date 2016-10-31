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      Signage Solutions Multitouch-Monitor

      10BDL3051T/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Große Wirkung

      Ob für Regalwerbung oder als Wegweiser – dieses gestochen scharfe Multitouch-Display eignet sich ideal für knappe Platzverhältnisse. Inhalte lassen sich bei dieser vielseitigen Komplettlösung fernsteuern. Power-over-Ethernet sorgt für Flexibilität bei der Platzierung.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multitouch-Monitor

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      Große Wirkung

      Kleines Multitouch-Display.

      • 25,4 cm (10")
      • Powered by Android
      • Multitouch
      CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

      CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

      Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

      Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

      Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

      Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

      Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps

      Steuern Sie Ihren Monitor über eine Internetverbindung. Die Android-betriebenen professionellen Monitore von Philips sind speziell für native Android-Apps optimiert, und Sie können auch Web-Apps direkt auf den Bildschirm installieren. Ein neues Android-Betriebssystem stellt sicher, dass die Software geschützt wird und unter der aktuellsten Spezifizierung bestehen bleibt.

      Integrierte Kamera und Lautsprecher

      Die integrierte Kamera und eingebauten Lautsprecher machen aus diesem kleinen Touchscreen eine wirklich vielseitige, intelligente Lösung. Sie können sie für die Einschaltquotenmessung, Fußballanalysen und vieles mehr verwenden. Nutzen Sie die Leistung von Android KI-Apps, um zielgerichtete Inhalte zu zeigen. Oder verwenden Sie Ihren Monitor einfach für Videokonferenzen.

      Einfache Installation mit PoE+-Technologie

      Sie können Ihren professionellen Monitor von Philips fast überall platzieren. Mit PoE+ können Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel auf Ihren Bildschirm übertragen werden. Sie brauchen keine Steckdose, jedoch ist ein Netzteil für Sie im Lieferumfang enthalten.

      Interner Speicher. Inhalt zur sofortigen Wiedergabe hochladen

      Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.

      CMND & Deploy. Apps per Fernzugriff installieren und starten

      Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        25.6  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        10.1''  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:10
        Auflösung des Displays
        1.280 x 800
        Optimale Auflösung
        1.280 x 800
        Helligkeit
        300  cd/m²
        Display-Farben
        262 Tausend
        Kontrastverhältnis (Standard)
        800:1
        Reaktionszeit (Standard)
        30  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        170  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        170  Grad
        Betriebssystem
        Android 4.4.4

      • Konnektivität

        Audio-Ausgang
        Externer Lautsprecheranschluss
        Weitere Anschlüsse
        • USB
        • MicroSD
        Video Output (Video-Ausgang)
        HDMI
        Externe Steuerung
        RJ45

      • Komfort

        Positionierung
        • Querformat (24/7)
        • Hochformat (24/7)
        Bildschirmschonerfunktionen
        Pixel Shift, geringe Helligkeit
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Bildleistung
        Erweiterte Farbsteuerung
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RJ45
        • WLAN
        Speicher
        8 GB eMMC

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 2 W

      • Leistung

        Netzstrom
        DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
        Verbrauch (normal)
        6  W
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,5W

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        261  mm
        Produktgewicht
        0,71  kg
        Gerätehöhe
        167,2  mm
        Gerätetiefe
        29  mm
        Gerätebreite (Zoll)
        10,28  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        6.58  Zoll
        Wandhalterung
        75 x 75
        Gerätetiefe (Zoll)
        1,14  Zoll
        Rahmenbreite (links/rechts, oben/unten)
        19,77 mm (links/rechts), 13,56 mm (oben/unten)
        Gerätegewicht (lb)
        1,57  lb

      • Betriebsbedingungen

        Höhenlage
        0 bis 3.000 m
        Temperaturbereich (in Betrieb)
        5 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Relative Luftfeuchtigkeit
        20 ~ 80  %
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C

      • Multimedia-Anwendungen

        USB-Videowiedergabe
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        USB-Bildwiedergabe
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB-Audiowiedergabe
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Kurzanleitung
        • Standfuß
        • USB-Kabel
        • DC-Netzteil
        • HDMI-Kabel
        • Netzstecker
        • Standfuß aus Silikon

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Arabisch
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Japanisch
        • Polnisch
        • Spanisch
        • Türkisch
        • Russisch
        • Chinesisch
        • Chinesisch (traditionell)
        • Dänisch
        • Niederländisch
        • Suomi
        • Norwegisch
        • Portugiesisch
        • Schwedisch
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • CB
        • CE
        • RoHS
        • FCC, Class A
        • UL

      • Interaktivität

        Multitouch-Technologie
        Projiziert kapazitiv
        Berührungspunkte
        5 gleichzeitige Berührungspunkte
        Schutzglas
        0,7 mm gehärtetes Sicherheitsglas

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Kurzanleitung
      • Standfuß
      • USB-Kabel
      • DC-Netzteil
      • HDMI-Kabel
      • Netzstecker
      • Standfuß aus Silikon
      Badge-D2C

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