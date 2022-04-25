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    • Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf

      Signage Solutions LED-Display

      41BDL7539L/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf

      Keine Grenzen. Die Philips L-Line 7000 Serie ist eine LED-Signage-Lösung für grenzenlose Größen und Formen. Nahtlose Verknüpfung und mehrere Größen ermöglichen eine einzigartige Darstellung jeder Dimension für perfekte Ergebnisse.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      LED-Display

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      Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf

      LED-Display für jede Form und Farbe

      • 104 cm (41")
      • Direct View LED

      Erhältlich in 3 Abmessungen

      Patentierte, einfach zu montierende Halterungen machen die Installation noch schneller. Diese optionalen Elemente sind für die flache LED-Montage, konvex gebogene (177,5/175/172,5 Grad) und L-förmige 90-Grad-Ecken erhältlich.

      Konforme Beschichtung und Schutz vor eindringenden Partikeln

      Die gleichmäßige staub-, schmutz-, pilz- und feuchtigkeitsbeständige Beschichtung schützt dieses Produkt und ermöglicht eine einfachere Wartung. Mit Schutzart IP30 und zertifiziert gegen Eindringen, um Kurzschlüsse durch Staub und Korrosion zu reduzieren.

      Dynamic Panel Connect

      Kombinieren Sie jede LED-Panelgröße der Philips L-Line 7000, um ein einziges Display in jeder Form und Größe zu bilden. Dynamische, flexible Ausrichtungsstifte sorgen für eine perfekte Passform in jeder Situation – und ermöglicht so eine glatte, nahtlose Display-Oberfläche. Für mehr Komfort und Effizienz verfügt jedes LED-Panel über Öffnungen auf jeder Seite, um eine vielseitige kabelgebundene Verbindung zwischen den LED-Panelen und jeder externen Eingangsbuchse zu ermöglichen. Öffnungen an der Ober- und Unterseite der LED-Panele können herausgeschoben werden, falls der Zugang nur von der Ober- oder Unterseite des Panels möglich ist.

      Dynamic Power Saving

      Philips Professional LED-Displays verwenden Hochleistungs-LEDs, die gründlich getestet, energieeffizient und kostengünstig sind. Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Technologie dem Display, dynamisch den Stromverbrauch zu reduzieren.

      Werkseitig kalibriert

      Jedes LED-Panel der Philips L-Line wird in unserem Werk unter perfekten Bedingungen kalibriert. Das bedeutet, dass keine weitere Kalibrierung vor Ort erforderlich ist und so eine schnelle Installation möglich ist. Kalibrier- und Konfigurationsdateien stehen zur Gewährleistung einer schnellen Wartung zur Verfügung.

      Feuerhemmendes Design

      Das feuerhemmende Design verlangsamt die Ausbreitung von Flammen im Brandfall und trägt zum Schutz der strukturellen Integrität der LED-Elemente bei. Geprüft und zertifiziert nach Brandschutzzertifizierungen.

      Bildet jede Form, L-förmige Ecke oder Krümmung

      Die LED-Panele der Philips L-Line 7000 Serie sind in der Höhe 25 cm mit einer Breite von 50 cm, 75 cm und 100 cm erhältlich. Diese Displays können in jedem Querformat ohne Größenbeschränkung installiert werden. Sie sind auch mit abgeschrägten Ecken erhältlich, um geschwungene Designs in konvexem und konkavem Format zu bilden.

      LED-Element mit hoher Helligkeit

      Visualisieren Sie beliebige Inhalte in jeder Umgebung. Setzen Sie Akzente mit klaren Botschaften in hellen Bereichen, wie z. B. Schaufenstern oder Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Dieses LED-Element mit hoher Helligkeit ist perfekt geeignet, um in großen, stark frequentierten Bereichen, die hellem Umgebungslicht ausgesetzt sind, Aufmerksamkeit zu gewinnen.

      Die optional abgeschrägten Ecken ermöglichen geschwungene Displays

      Errichten Sie rahmenfreie Displays in jeder Form, Größe oder Auflösung. Das modulare Design der Philips Professional LED-Panele bedeutet eine ideale Anpassung an alle räumlichen Gegebenheiten. Errichten Sie große, faszinierende Installationen, oder kreieren Sie attraktive Muster. Erstellen Sie Displays, die nahtlos um Türen und andere Öffnungen fließen. Mit der neuen Philips Series 7000 sind sogar Ecken und geschwungene Displays leicht zu verwirklichen.

      Philips Active Health Monitoring

      Perfektion durch Präzision – Active Health Monitoring ermöglicht eine schnelle, einfache und vorhersehbare Wartung, indem das fehlerhafte Element und seine exakte Position genau angezeigt werden. Durch die Verwendung dieser Software, die sowohl online als auch offline in Echtzeit funktioniert, wird der Austausch des relevanten Teils zu einem effizienten Prozess und ist ein Muss für Display-Besitzer mit mehreren geografischen Standorten.

      Nahtlose Verbindungen für perfekte Bilder

      Ihr Philips Professional LED-Display bietet eine integrierte Verkabelung, um Netz- und Datenkabel ordentlich zu verstauen. Displays sind für die Stromversorgung und Datenverbindung zudem hintereinander geschaltet. So entsteht kein Kabelsalat, die Installation gelingt schnell und einfach.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Seitenverhältnis
        4:1
        Gleichmäßige Helligkeit
        >= 97 %
        Helligkeit nach der Kalibrierung
        2.650 Nit
        Helligkeit vor der Kalibrierung
        3.500 Nit
        Kalibrierung (Helligkeit/Farbe)
        Unterstützt
        Einstellungsbereich für Farbtemperatur
        4.000~9.500 K (per Software)
        Standard-Farbtemperatur
        6.500 ± 500 K
        Kontrastverhältnis (Standard)
        11.000:1
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        140  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        140  Grad
        Bildoptimierung
        Anzeige mit breitem Farbspektrum
        Positionierung
        Querformat
        Bildfrequenz (Hz)
        50/60
        Aktualisierungsrate (Hz)
        2.100~3.900 (14 Bit: 3.900 Hz)
        Verwendung
        Innenbereich

      • Komfort

        Einfache Installation
        • Führungsstifte
        • Leicht
        Stromdurchschleifung
        Für 230-V-Umgebungen: bis zu 8 Gehäuse, für 110-V-Umgebungen: bis zu 4 Gehäuse, max. 10 A
        Durchschleifung (Signalsteuerung)
        RJ45

      • Leistung

        Eingangsspannung
        AC 100-240 V (50/60 Hz)
        Stromverbrauch bei schwarzem Bildschirm (W)
        < 11
        Max. Stromverbrauch AC (W)
        < 143,7
        Max. Stromverbrauch BC (W)
        < 199
        Normaler Stromverbrauch (W)
        < 47,9

      • Betriebsbedingungen

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        -20 ~ 45  °C
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 50  °C
        Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
        10 ~ 80 %
        Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]
        10 ~ 85%

      • Gehäuse

        Gehäusefläche (m2)
        0,25
        Gehäusepixel (Punkt)
        16.384
        Gehäuseauflösung (B x H)
        256 x 64
        Gehäusegröße (mm)
        1.000 x 250 x 42
        Datenanschluss
        RJ45
        Stromanschluss
        3-Kern-Stecker (Eingang: C14, Ausgang: C13)
        Menge der Empfängerkarten
        1 Stck.
        Technische Daten der Empfängerkarten
        A5S Plus
        Marke der Empfängerkarten
        NovaStar
        Gewicht (kg)
        5,87 Kg (±294 g)
        Gehäusediagonale (Zoll)
        40,6"
        Gehäusekonstruktion
        Aluminium-Druckguss
        Seitenwinkel (Grad)
        45

      • Modul

        LED-Typ
        SMD 1921 Kupferdraht
        Pixelzusammensetzung
        1R1G1B
        LED-Lebensdauer (Std.)
        100.000 bei halber Helligkeit
        Modulauflösung (B x H Pixel)
        64 x 64
        Pixelabstand (mm)
        3,9
        Modulgröße (B x H in mm)
        249,9 x 249,9

      • Zubehör

        LAN-Kabel (RJ45, CAT-5)
        2 Stück
        Netzkabel
        2 Stück
        QSG
        1 Stck.

      • Sonstiges

        Gewährleistung
        2 Jahre
        Behördliche Zulassung
        • EN55032
        • EN55035
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • RoHS
        • FCC SDOC, Teil 15, Klasse A
        • EAC
        Brandschutzzertifizierung
        • BS 476 Teil 7:1997
        • UL94
        Gleichmäßige Beschichtung
        Verteilerplatine, rückwärtiges LED-Modul

      • Verpackungsdaten

        Verpackungsabmessungen (mm)
        1.270 x 421 x 224
        Bruttogewicht (KG)
        11,28

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