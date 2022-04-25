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Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf
Keine Grenzen. Die Philips L-Line 7000 Serie ist eine LED-Signage-Lösung für grenzenlose Größen und Formen. Nahtlose Verknüpfung und mehrere Größen ermöglichen eine einzigartige Darstellung jeder Dimension für perfekte Ergebnisse.Alle Vorteile ansehen
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LED-Display
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Patentierte, einfach zu montierende Halterungen machen die Installation noch schneller. Diese optionalen Elemente sind für die flache LED-Montage, konvex gebogene (177,5/175/172,5 Grad) und L-förmige 90-Grad-Ecken erhältlich.
Die gleichmäßige staub-, schmutz-, pilz- und feuchtigkeitsbeständige Beschichtung schützt dieses Produkt und ermöglicht eine einfachere Wartung. Mit Schutzart IP30 und zertifiziert gegen Eindringen, um Kurzschlüsse durch Staub und Korrosion zu reduzieren.
Kombinieren Sie jede LED-Panelgröße der Philips L-Line 7000, um ein einziges Display in jeder Form und Größe zu bilden. Dynamische, flexible Ausrichtungsstifte sorgen für eine perfekte Passform in jeder Situation – und ermöglicht so eine glatte, nahtlose Display-Oberfläche. Für mehr Komfort und Effizienz verfügt jedes LED-Panel über Öffnungen auf jeder Seite, um eine vielseitige kabelgebundene Verbindung zwischen den LED-Panelen und jeder externen Eingangsbuchse zu ermöglichen. Öffnungen an der Ober- und Unterseite der LED-Panele können herausgeschoben werden, falls der Zugang nur von der Ober- oder Unterseite des Panels möglich ist.
Philips Professional LED-Displays verwenden Hochleistungs-LEDs, die gründlich getestet, energieeffizient und kostengünstig sind. Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Technologie dem Display, dynamisch den Stromverbrauch zu reduzieren.
Jedes LED-Panel der Philips L-Line wird in unserem Werk unter perfekten Bedingungen kalibriert. Das bedeutet, dass keine weitere Kalibrierung vor Ort erforderlich ist und so eine schnelle Installation möglich ist. Kalibrier- und Konfigurationsdateien stehen zur Gewährleistung einer schnellen Wartung zur Verfügung.
Das feuerhemmende Design verlangsamt die Ausbreitung von Flammen im Brandfall und trägt zum Schutz der strukturellen Integrität der LED-Elemente bei. Geprüft und zertifiziert nach Brandschutzzertifizierungen.
Die LED-Panele der Philips L-Line 7000 Serie sind in der Höhe 25 cm mit einer Breite von 50 cm, 75 cm und 100 cm erhältlich. Diese Displays können in jedem Querformat ohne Größenbeschränkung installiert werden. Sie sind auch mit abgeschrägten Ecken erhältlich, um geschwungene Designs in konvexem und konkavem Format zu bilden.
Visualisieren Sie beliebige Inhalte in jeder Umgebung. Setzen Sie Akzente mit klaren Botschaften in hellen Bereichen, wie z. B. Schaufenstern oder Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Dieses LED-Element mit hoher Helligkeit ist perfekt geeignet, um in großen, stark frequentierten Bereichen, die hellem Umgebungslicht ausgesetzt sind, Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Errichten Sie rahmenfreie Displays in jeder Form, Größe oder Auflösung. Das modulare Design der Philips Professional LED-Panele bedeutet eine ideale Anpassung an alle räumlichen Gegebenheiten. Errichten Sie große, faszinierende Installationen, oder kreieren Sie attraktive Muster. Erstellen Sie Displays, die nahtlos um Türen und andere Öffnungen fließen. Mit der neuen Philips Series 7000 sind sogar Ecken und geschwungene Displays leicht zu verwirklichen.
Perfektion durch Präzision – Active Health Monitoring ermöglicht eine schnelle, einfache und vorhersehbare Wartung, indem das fehlerhafte Element und seine exakte Position genau angezeigt werden. Durch die Verwendung dieser Software, die sowohl online als auch offline in Echtzeit funktioniert, wird der Austausch des relevanten Teils zu einem effizienten Prozess und ist ein Muss für Display-Besitzer mit mehreren geografischen Standorten.
Ihr Philips Professional LED-Display bietet eine integrierte Verkabelung, um Netz- und Datenkabel ordentlich zu verstauen. Displays sind für die Stromversorgung und Datenverbindung zudem hintereinander geschaltet. So entsteht kein Kabelsalat, die Installation gelingt schnell und einfach.
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