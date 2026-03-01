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    • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

      Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

      43BDL2050A/00

      Philips Signage 2000 Series

      Die Philips Signage 2000 Series konzentriert sich auf das Wesentliche – ein stilvolles 16/7-Display für einfache Integrationen ohne unnötige Extras. Mit Android 14, UHD und 400 cd/m2 Helligkeit.

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      Signage Solutions

      Philips Signage 2000 Series

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      Philips Signage 2000 Series

      Klares Design – einfache Digital-Signage-Lösung

      • 108 cm (43")
      • Unterstützt von Android 14
      • 400 cd/m²

      16/7-Betrieb: Ihre Inhalte genau dann, wenn Sie sie brauchen

      Mit 400 cd/m² Helligkeit ist die UHD Philips Signage 2000 Serie für den 16/7-Betrieb ausgelegt – ideal für Unternehmen, die von morgens bis abends sichtbar sein möchten.

      Professionelles Android 14-System-on-Chip-System.

      Dank Android 14 beruht das Philips Signage 5050 Display auf einer professionellen Plattform mit integrierter zuverlässiger Konnektivität und Sicherheit. Optimiert für native Android-Apps und mit der Möglichkeit, Web-Apps und Software direkt auf dem Display zu installieren, entfällt die Notwendigkeit eines externen Mediaplayers.

      Optionale kabellose Bildschirmfreigabe mit Philips ScreenShare.

      Erweitern Sie Ihr Display zukunftssicher mit unserem modularen Ansatz. Mit dem optionalen CRD22-Modul und Philips ScreenShare können Sie WLAN und Bluetooth hinzufügen. Gleichzeitig stehen Wiederverwendbarkeit, Recycling und Nachhaltigkeit mit einem reduzierter WEEE-Entsorgungsaufwand von Altgeräten im Fokus.

      FailOver: grundlegende zuverlässige Wiedergabe für Inhalte im Dauerbetrieb

      FailOver-Basisfunktionen über 5-V-Hotplug-Erkennung: Für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen können Sie eine sekundäre Inhaltsquelle einrichten, die im Falle eines Ausfalls des primären Signals automatisch übernimmt – für eine unterbrechungsfreie Wiedergabe.

      Philips Wave für die Geräteverwaltung per Fernzugriff.

      Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips Signage 2000 EcoDesign Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit und Energie und schonen die Umwelt.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        108  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        42.5  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        3840 x 2160
        Pixelgröße
        0,2451 x 0,2451 mm
        Optimale Auflösung
        3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        Helligkeit
        400  cd/m²
        Display-Farben
        1,07 Milliarden
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1200:1
        Dynamisches Kontrastverhältnis
        500.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        8  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3/2 - 2/2 motion pull down
        • Dynamic contrast enhancement
        • Progressive scan
        • Motion compens. deinterlacing
        Panel-Technologie
        ADS
        Betriebssystem
        Android 14
        Glanzschleier
        1 %

      • Konnektivität

        Video-Eingang
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB-C (x1) with 4.5W PD
        Weitere Anschlüsse
        USB 3.0 (x2)
        Video Output (Video-Ausgang)
        N/A
        Externe Steuerung
        • RJ45
        • IR (in/out) 3.5 mm jack
        Line-Ausgang
        3.5mm jack (fixed audio level)

      • Komfort

        Positionierung
        • Landscape (16/7)
        • Portrait (16/7)
        Geteilte Matrix
        Bis zu 3 x 3
        Tastatursteuerung
        • Lockable
        • Hidden
        Fernbedienungssignal
        Lockable
        Signaldurchschleifung
        IR Loopthrough
        Energiesparfunktionen
        ECO mode
        Über das Netzwerk steuerbar
        RJ45

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 V~, 50/60 Hz
        Verbrauch (normal)
        84  W
        Standby-Stromverbrauch
        <0,5 W
        Energieeffizienzklasse
        G

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 3840 x 2160, 60Hz
        Videoformate
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 2160p, 30, 60Hz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        973,0  mm
        Produktgewicht
        11,2  kg
        Gerätehöhe
        561,2  mm
        Gerätetiefe
        63,5 mm  mm
        Gerätebreite (Zoll)
        38,31  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        22.09  Zoll
        Wandhalterung
        200 x 200 mm, M6
        Gerätetiefe (Zoll)
        2.50  Zoll
        Rahmenbreite
        13,9 mm (einheitlicher Rahmen)
        Gerätegewicht (lb)
        24,69  lb

      • Betriebsbedingungen

        Höhenlage
        0 bis 3.000 m
        Temperaturbereich (in Betrieb)
        5 ~ 40  °C
        MTBF
        30.000  Stunde(n)
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C
        Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
        10 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

      • Multimedia-Anwendungen

        USB-Videowiedergabe
        • H.264
        • MPEG
        • H.263
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • VP8
        • VP9
        • MPEG4
        • WEBM
        USB-Bildwiedergabe
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-Audiowiedergabe
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Interner Player

        CPU
        Quad core Cortex A73
        GPU
        ARM Mali G52 MC1
        Speicher
        3GB RAM
        Aufbewahrung
        16GB

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Power cable 1.8M
        • Remote Control
        • External IR cable
        • AC Switch Cover
        • Logo Badge
        • USB Cover and screw
        Optionales Zubehör
        • CRD22 Wifi & Bluetooth module
        • CRD73 Philips ScreenShare license

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • English
        • French
        • German
        • Italian
        • Polish
        • Russian
        • Spanish
        • Turkish
        • Simplified Chinese
        • Traditional Chinese
        • Arabic
        • Japanese
        • Danish
        • Swedish
        • Finnish
        • Norwegian
        • Dutch
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • CE
        • CB
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