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43HFL5011T/12
Beeindruckendes Erlebnis
Ermöglichen Sie Ihren Gästen das Fernseherlebnis, das sie verdienen. Sie werden einen Fernseher mit schnellerer Reaktionsfähigkeit und einer großen Auswahl an speziellen Hotelanwendungen genießen können, während Sie von einfacher Remote-Installation und -Verwaltung profitieren.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Professional TV
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Unsere Geräte geben Ihren Kunden die Freiheit, ihre Inhalte auf dem großen Fernseher kabellos und ohne Schwierigkeiten zu genießen. Mit unserem offenen Systemansatz kommen wir iOS- und Android-Benutzern entgegen, und wir erweitern ständig unsere Kompatibilität. Unsere sichere Freigabe schützt Ihre Gäste. Über Miracast & DirectShare können Bilder, Filme und Musik auf dem Fernseher freigegeben und genossen werden!
MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.
Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.
Mit CMND & Create können Sie genau die von Ihnen gewünschten Informationen abrufen, wann Sie möchten. Das Content-Management-Modul von CMND ermöglicht eine einfache Erstellung und Verbreitung von interaktiven, individuell gestaltbaren Hotel-Webseiten. Über speziell zugeschnittene Fernseher erhalten Ihre Gäste die aktuellsten Informationen über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Hotel, alles in Echtzeit.
Mit Android auf Ihrem Professional TV genießen Sie eine schnellere, ergiebigere und gastfreundliche Oberfläche. Ihr Fenster zu einem Riesenangebot an Diensten speziell für den Hotelbetrieb, Anwendungen und vielem mehr. Das Menü ermöglicht eine einfache Navigation mit Direktverbindungen zu Ihren Favoriten.
AppControl stellt sicher, dass Ihre Fernseher über genau die von Ihnen gewünschten Apps verfügen. Machen Sie den Aufenthalt für Ihre Gäste zu einem ganz persönlichen Erlebnis, indem Sie ganz bequem Apps hinzufügen, löschen und sortieren sowie Apps für bestimmte Zimmer konfigurieren – und das alles von einem zentralen Ort aus, ohne das Zimmer betreten zu müssen. Laden Sie Ihre benutzerdefinierte App auf unseren privaten, Cloud-basierten Server, und profitieren Sie dadurch von einer einfachen Handhabung und Sicherheit. Und keine Sorge – nur Sie können darauf zugreifen.
Advanced Apps bestehen aus einer ständig wachsenden Bibliothek von Anwendungen. Dank der Leistung von Android funktionieren die Apps reibungsloser und schneller und sind fortschrittlicher als jemals zuvor. Sie sind maßgeschneidert für Hotels, und somit werden die Gastinformationen sicher nach der Verwendung gelöscht, und Zugriffe auf illegale Inhalte, die Ihrem Unternehmen schaden könnten, werden verhindert.
Spart Kosten und reduziert Kabelgewirr. Mit unseren neuen Smart TVs können Sie Ihr Hotelsystem direkt in den Fernseher integrieren. Interaktive Kanäle, Video-on-Demand, interaktive Hotelmenüs und -informationen sowie Online-Bestellsysteme sind ohne externe Box am Fernseher verfügbar. Neben Übertragung des Inhalts über Koaxial-Fernsehkabel können Sie jetzt auch Ihr Internetnetzwerk verwenden, um Sender und VOD-Dienste direkt auf den Fernseher zu übertragen. Unser Partnernetzwerk sorgt dafür, dass Sie das gewünschte maßgeschneiderte Portal erhalten.
Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.
Keine Lust auf Fernbedienung? Verwenden Sie doch einfach die Philips TV Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Steuerung Ihres Fernsehers, Auswahl von Apps und zum Zugriff auf SmartInfo. Kostenloser Download für iOS und Android-Geräte verfügbar.
Bild/Anzeige
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Eigenschaften
Funktionen für Hotels
Funktionen für Krankenhäuser
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Audio
Leistung
Zubehör
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Anschlüsse unten
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bessere Anschlussmöglichkeiten
Design
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