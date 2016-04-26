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    • Beeindruckendes Erlebnis Beeindruckendes Erlebnis Beeindruckendes Erlebnis

      Professional TV

      43HFL5011T/12

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen
      1 Auszeichnung

      Beeindruckendes Erlebnis

      Ermöglichen Sie Ihren Gästen das Fernseherlebnis, das sie verdienen. Sie werden einen Fernseher mit schnellerer Reaktionsfähigkeit und einer großen Auswahl an speziellen Hotelanwendungen genießen können, während Sie von einfacher Remote-Installation und -Verwaltung profitieren.

      Alle Vorteile ansehen

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      Professional TV
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      Professional TV

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      Beeindruckendes Erlebnis

      powered by Android™

      • 108 cm (43") MediaSuite
      • powered by Android™
      Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher

      Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher

      Unsere Geräte geben Ihren Kunden die Freiheit, ihre Inhalte auf dem großen Fernseher kabellos und ohne Schwierigkeiten zu genießen. Mit unserem offenen Systemansatz kommen wir iOS- und Android-Benutzern entgegen, und wir erweitern ständig unsere Kompatibilität. Unsere sichere Freigabe schützt Ihre Gäste. Über Miracast & DirectShare können Bilder, Filme und Musik auf dem Fernseher freigegeben und genossen werden!

      MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

      MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

      MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

      CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher

      CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher

      Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.

      CMND & Create: Anzeigen der gewünschten Informationen zum gewünschten Zeitpunkt

      CMND & Create: Anzeigen der gewünschten Informationen zum gewünschten Zeitpunkt

      Mit CMND & Create können Sie genau die von Ihnen gewünschten Informationen abrufen, wann Sie möchten. Das Content-Management-Modul von CMND ermöglicht eine einfache Erstellung und Verbreitung von interaktiven, individuell gestaltbaren Hotel-Webseiten. Über speziell zugeschnittene Fernseher erhalten Ihre Gäste die aktuellsten Informationen über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Hotel, alles in Echtzeit.

      Android: Für ein schnelleres, umfassenderes, unterhaltsameres Fernseherlebnis

      Mit Android auf Ihrem Professional TV genießen Sie eine schnellere, ergiebigere und gastfreundliche Oberfläche. Ihr Fenster zu einem Riesenangebot an Diensten speziell für den Hotelbetrieb, Anwendungen und vielem mehr. Das Menü ermöglicht eine einfache Navigation mit Direktverbindungen zu Ihren Favoriten.

      AppControl zum Hinzuzufügen, Sortieren und Löschen von Apps bei minimalem Aufwand

      AppControl stellt sicher, dass Ihre Fernseher über genau die von Ihnen gewünschten Apps verfügen. Machen Sie den Aufenthalt für Ihre Gäste zu einem ganz persönlichen Erlebnis, indem Sie ganz bequem Apps hinzufügen, löschen und sortieren sowie Apps für bestimmte Zimmer konfigurieren – und das alles von einem zentralen Ort aus, ohne das Zimmer betreten zu müssen. Laden Sie Ihre benutzerdefinierte App auf unseren privaten, Cloud-basierten Server, und profitieren Sie dadurch von einer einfachen Handhabung und Sicherheit. Und keine Sorge – nur Sie können darauf zugreifen.

      Advanced Apps mit vielen Diensten speziell für den Hotelbetrieb

      Advanced Apps bestehen aus einer ständig wachsenden Bibliothek von Anwendungen. Dank der Leistung von Android funktionieren die Apps reibungsloser und schneller und sind fortschrittlicher als jemals zuvor. Sie sind maßgeschneidert für Hotels, und somit werden die Gastinformationen sicher nach der Verwendung gelöscht, und Zugriffe auf illegale Inhalte, die Ihrem Unternehmen schaden könnten, werden verhindert.

      Integriertes IPTV-System für optimale individuelle Interaktivität

      Spart Kosten und reduziert Kabelgewirr. Mit unseren neuen Smart TVs können Sie Ihr Hotelsystem direkt in den Fernseher integrieren. Interaktive Kanäle, Video-on-Demand, interaktive Hotelmenüs und -informationen sowie Online-Bestellsysteme sind ohne externe Box am Fernseher verfügbar. Neben Übertragung des Inhalts über Koaxial-Fernsehkabel können Sie jetzt auch Ihr Internetnetzwerk verwenden, um Sender und VOD-Dienste direkt auf den Fernseher zu übertragen. Unser Partnernetzwerk sorgt dafür, dass Sie das gewünschte maßgeschneiderte Portal erhalten.

      Serial Xpress Protokoll für interaktive Systeme

      Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

      Philips TV Remote App für besseren Service Ihren Gästen gegenüber

      Keine Lust auf Fernbedienung? Verwenden Sie doch einfach die Philips TV Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Steuerung Ihres Fernsehers, Auswahl von Apps und zum Zugriff auf SmartInfo. Kostenloser Download für iOS und Android-Geräte verfügbar.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Seitenverhältnis
        16:9
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        43  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        110  cm
        Anzeige
        Full HD, LED
        Auflösung des Displays
        1.920 x 1.080p
        Helligkeit
        300  cd/m²
        Bildoptimierung
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Blickwinkel
        178 º (H)/178 º (V)

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (bis zu 1.080 p60)
        Videowiedergabe
        • NTSC
        • PAL
        Analoges Fernsehen
        PAL
        IP Playback
        • Multicast
        • Unicast

      • Android TV

        Betriebssystem
        Android™ 5.1 (Lollipop)
        Speicherkapazität (Flash)
        8 GB

      • Eigenschaften

        Benutzerfreundlichkeit
        • Bildeinstellung
        • Toneinstellung
        Digitale Dienste
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Videotext
        • HbbTV
        • Untertitel
        Lokale Steuerung
        Joystick

      • Funktionen für Hotels

        Hotelmodus
        • Sperrung der Joystick-Steuerung
        • Menüsperre
        • Installationsmenüsperre
        • Lautstärkebegrenzung
        Gefängnismodus
        • Hochsicherheitsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
        Timer
        • Sleep-Timer
        • Weckfunktion
        • Sender zum Wecken
        • Wecktöne
        Einschaltsteuerung
        • Sender
        • Funktion
        • Bildformat
        • Volumen
        • Bildeinstellung
        Diebstahlsicherung
        • Diebstahlsicherung für die Batterien
        • Kensington-Sicherung
        Leistungsregelung
        • Automatisches Einschalten
        • Grün/Schnelle Inbetriebnahme
        • WoLAN
        • WoWLAN
        Apps
        • AppControl
        • Cloud-basierte Apps
        • Android-Apps
        • Philips TV Remote App
        Ihre Marke
        • SmartInfo
        • Willkommenslogo
        • Anpassbares Armaturenbrett (HTML)
        • IPTV-System
        • Benutzerdefinierte Apps
        • Name des Standorts (Geonames-ID)
        Uhr
        • Uhr im Standbymodus
        • Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste
        • Bildschirmuhr
        • Optionale externe Uhr
        SmartInfo
        • HTML5-Browser
        • Interaktive Vorlagen
        Klonen und Firmware-Aktualisierung
        • Instant Initial Cloning
        • Über USB/RF/IP
        CMND & Control
        • Offline-Sender-Editor
        • Offline-Einstellungs-Editor
        • Fernseherstatus in Echtzeit (IP)
        • Fernsteuerung über IP/RF
        • CMND & Create
        • Fernseher-Gruppenverwaltung
        Steuerung
        • Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT
        Integrierte Services
        5-Tage-Wettervorhersage
        Interaktive DRM
        • VSecure
        • Gleichmäßige Wiedergabe mit PlayReady
        • SecureMedia
        Einnahmequellen
        MyChoice
        Sprachen
        Gast-Sprachsteuerung
        Fernbedienung
        • Für Kabelbinder
        • Akkustatusanzeige
        • Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
        Programme
        • Kombinierte Liste
        • Themenlisten

      • Funktionen für Krankenhäuser

        Steuerung
        • Multi-Remote Control
        • Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen
        • Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
        Komfort
        • Kopfhörerausgang
        • Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
        Sicherheit
        • Doppelte Isolierung (Klasse II)
        • Schwer entflammbar

      • Multimedia

        Unterstützte Video-Wiedergabe
        • Formate: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Dateien: AVI, MKV
        Unterstützte Musikformate
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 bis v9.2)
        • WMA-PRO (v9 und v10)
        Unterstützte Untertitelformate
        • SRT
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        • ASS
        Unterstützte Bildformate
        JPG
        Unterstützte Videoauflösung bei USB
        Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
        Multimedia-Anschlüsse
        • USB
        • LAN

      • Audio

        Soundausgabeleistung
        16 (2 x 8)  W
        Lautsprecheranschluss für Badezimmer
        1,5 W Mono 8 Ohm
        Lautsprecher
        • 2.0
        • Nach unten gerichtet
        Audiofunktionen
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamischer Bass
        • Dolby MS10

      • Leistung

        Netzstrom
        220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
        Umgebungstemperatur
        0 °C bis 40 °C
        Standby-Stromverbrauch
        0,4 W
        Energieeffizienzklasse
        A+
        Stromversorgung mit EU-Energie-Label
        43  W
        Energiesparfunktionen
        Eco-Modus
        Jährlicher Energieverbrauch
        62  kWh

      • Zubehör

        Inklusive
        • Drehbarer Tischfuß
        • 2 x AAA-Batterien
        • Garantiekarte
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
        • Netzkabel
        • Fernbedienung 22AV1505B/12
        Optional
        • Externe Uhr 22AV1120C/00
        • Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H/12
        • Konfiguration RC 22AV9573A
        • Bluetooth-Fernbedienung 22AV1507A/12

      • Kabellose Verbindung

        Wireless LAN
        802.11 b/g/n
        Bluetooth
        • 4,0
        • Kompatibel mit HID-Gamepad
        • Mehrkanal
        • Wireless Audio (Kopfhörer)
        WiFi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Anschlüsse unten

        HDMI1
        HDMI 1.4
        Antenne
        IEC-75
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Digitaler Audio-Ausgang
        Optisch
        USB1
        USB 2.0
        Ethernet (LAN)
        RJ-45

      • Seitliche Anschlüsse

        USB 2
        USB 3.0
        CI-Steckplatz
        CI+ 1.3.2
        USB 3
        USB 2.0
        HDMI 3
        HDMI 1.4
        HDMI 4
        HDMI 1.4 (MHL 2.0)
        Kopfhörerausgang
        Mini-Buchse

      • Rückseitige Anschlüsse

        Scart
        • RGB
        • FBAS
        Lautsprecheranschluss für Badezimmer
        Mini-Buchse
        Komponente
        YPbPr + L/R-Cinch
        DVI Audio-Eingang
        Mini-Buchse
        Externe Stromversorgung
        • 12 V/15 W
        • Mini-Buchse
        Externe Steuerung
        RJ-48

      • bessere Anschlussmöglichkeiten

        RJ48
        • IR-Eingang/-Ausgang
        • Serial Xpress Benutzeroberfläche
        EasyLink (HDMI CEC)
        • System-Start
        • System-Standby
        • Weiterleitung von Fernbedienungssignalen
        • System-Audiosteuerung
        LAN
        Wake-up-On-LAN
        HDMI
        • ARC (alle Ports)
        • DVI (alle Ports)
        • MHL 2.0 (HDMI 4)

      • Design

        Farbe
        Silber

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        968  mm
        Gerätehöhe
        563  mm
        Gerätetiefe
        64/77  mm
        Produktgewicht
        9,1  kg
        Gerätebreite (inkl. Fuß)
        968  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        625  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        250  mm
        Produktgewicht (inkl. Standfuß)
        10,5  kg
        Kompatible Wandhalterung
        • 200 x 200 mm
        • M6

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Batterien für Fernbedienung
      • Fernbedienung
      • Garantiekarte
      • Netzkabel
      • Standfuß
      Badge-D2C

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      • Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
      • Philips übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb von Apps.
      • Der tatsächlich verfügbare freie Speicher kann aufgrund der Vorkonfiguration des Geräts geringer sein.
      • Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
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