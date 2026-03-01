Philips Wave für die Geräteverwaltung per Fernzugriff.

Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips Signage 2000 EcoDesign Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit und Energie und schonen die Umwelt.