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      Signage Solutions H-Line-Monitor

      55BDL3002H/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Erregen Sie Aufsehen

      Mit dem Philips H-Line Professional Full HD-Display mit hoher Helligkeit sorgen Sie Tag und Nacht für Aufmerksamkeit. Erstaunliche Klarheit und Kontraste machen es zur perfekten Lösung für Schaufenster und helle Umgebungen. Von Museen bis zum Einzelhandel.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      H-Line-Monitor

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      Erregen Sie Aufsehen

      24-Stunden-Display mit hoher Helligkeit.

      • 139 cm (55")
      • 2.500 cd/m²
      • Full HD
      Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

      Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

      Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

      CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

      CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

      Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

      FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

      FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

      Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

      OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung

      OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung

      Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

      Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufügen

      Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).

      Remote-Systemverwaltung über CMND

      Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Philips Professional Display Netzwerk. Mit CMND können Sie alles über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche verwalten, aktualisieren, warten und wiedergeben. Von der Installation zur täglichen Bedienung.

      Hohe Helligkeit (2500 cd/m2). Für die Anwendung im geschützten Außenbereich geeignet.

      Sorgen Sie für den großen Auftritt an hellen Standorten oder im geschützten Außenbereich. Dieses Display mit der extrem hohen Helligkeit von 2.500 cd/m² ist perfekt dafür geeignet, die Aufmerksamkeit in großen, stark frequentierten Gebieten mit hellem Umgebungslicht auf sich zu ziehen.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        139.7  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        55  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        1.920 x 1.080p
        Pixelgröße
        0,63 x 0,63 mm
        Optimale Auflösung
        1.920 x 1.080 bei 60 Hz
        Helligkeit
        2.500  cd/m²
        Display-Farben
        16,7 M (8 Bit)
        Kontrastverhältnis (Standard)
        5000:1
        Dynamisches Kontrastverhältnis
        500.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        6  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • 3D-Kammfilter
        • 3D MA Deinterlacing
        • Dynamische Kontrastoptimierung
        • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
        • Progressive Scan
        Panel-Technologie
        SVA

      • Konnektivität

        Audio-Ausgang
        3,5-mm-Buchse
        Video-Eingang
        • VGA (Analog D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • Component (BNC)
        • Composite (BNC)
        • HDMI (2 x)
        Audio-Eing.
        • 3,5-mm-Buchse
        • Audio Links/Rechts (Cinch)
        Weitere Anschlüsse
        • AC-Anschluss
        • OPS
        • USB
        Video Output (Video-Ausgang)
        • DisplayPort
        • DVI-I
        Externe Steuerung
        • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
        • RJ45
        • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

      • Komfort

        Positionierung
        • Querformat
        • Hochformat
        Bildschirmschonerfunktionen
        Pixel Shift, geringe Helligkeit
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Fernbedienungssignal
        Sperrbar
        Signaldurchschleifung
        • RS232
        • IR-Durchschleifbetrieb
        Einfache Installation
        • Intelligente Befestigungsmöglichkeit
        • Rahmenausrichtungsset
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Weiterer Komfort
        Tragegriff
        Bildleistung
        Erweiterte Farbsteuerung
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RS232
        • HDMI (Ein Kabel)
        • LAN (RJ45)

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 10 W RMS

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
        Verbrauch (normal)
        368  W
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,5W

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 1.024 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 1.024, 60 Hz
        • 1.280 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 800, 60 Hz
        • 1.360 x 768, 60 Hz
        • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
        • 1.920 x 1.080, 60 Hz
        • 1.920 x 1.200, 60 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400 bei 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformate
        • 1.080i bei 25/30 Hz
        • 1.080p bei 50/60 Hz
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1242,2  mm
        Produktgewicht
        35,8  kg
        Gerätehöhe
        713  mm
        Gerätetiefe
        137,9  mm
        Gerätebreite (Zoll)
        48,9  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        28.1  Zoll
        Wandhalterung
        400 x 400 mm, M6
        Gerätetiefe (Zoll)
        5,43  Zoll
        Rahmenbreite
        15,6 mm
        Gerätegewicht (lb)
        78,94  lb
        Intelligente Befestigungsmöglichkeit – Breite
        100  mm
        Intelligente Befestigungsmöglichkeit – Höhe
        200  mm

      • Betriebsbedingungen

        Höhenlage
        0 bis 3.000 m
        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Relative Luftfeuchtigkeit
        20 bis 80 (Betrieb), 5 bis 95 % (außer Betrieb)  %
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C

      • Multimedia-Anwendungen

        USB-Videowiedergabe
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB-Bildwiedergabe
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB-Audiowiedergabe
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Netzkabel
        • Batterien für Fernbedienung
        • Kurzanleitung
        • Fernbedienung
        • Platten zur Rahmenausrichtung
        • RS232-Kabel
        Mitgeliefertes Zubehör
        RS232 Daisy-Chain-Kabel
        Optionales Zubehör
        • IR-Licht-Bewegungssensor (CRD41)
        • Standfuß

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Polnisch
        • Russisch
        • Spanisch
        • Türkisch
        • Chinesisch
        • Chinesisch (traditionell)
        • Arabisch
        • Japanisch
        • Portugiesisch
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • BSMI
        • CB
        • CE
        • FCC Klasse B
        • UL/cUL

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Netzkabel
      • Batterien für Fernbedienung
      • Kurzanleitung
      • Fernbedienung
      • Platten zur Rahmenausrichtung
      • RS232-Kabel
      • Optionales Zubehör: IR-Licht-Bewegungssensor (CRD41)
      • Optionales Zubehör: Standfuß
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