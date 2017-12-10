Weitere enthaltene Artikel
- Netzkabel
- Batterien für Fernbedienung
- Kurzanleitung
- Fernbedienung
- Platten zur Rahmenausrichtung
- RS232-Kabel
- Optionales Zubehör: IR-Licht-Bewegungssensor (CRD41)
- Optionales Zubehör: Standfuß
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55BDL3002H/00
Erregen Sie Aufsehen
Mit dem Philips H-Line Professional Full HD-Display mit hoher Helligkeit sorgen Sie Tag und Nacht für Aufmerksamkeit. Erstaunliche Klarheit und Kontraste machen es zur perfekten Lösung für Schaufenster und helle Umgebungen. Von Museen bis zum Einzelhandel.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
H-Line-Monitor
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Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.
Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.
Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.
Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.
Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Philips Professional Display Netzwerk. Mit CMND können Sie alles über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche verwalten, aktualisieren, warten und wiedergeben. Von der Installation zur täglichen Bedienung.
Sorgen Sie für den großen Auftritt an hellen Standorten oder im geschützten Außenbereich. Dieses Display mit der extrem hohen Helligkeit von 2.500 cd/m² ist perfekt dafür geeignet, die Aufmerksamkeit in großen, stark frequentierten Gebieten mit hellem Umgebungslicht auf sich zu ziehen.
Bild/Anzeige
Konnektivität
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
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Sonstiges
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