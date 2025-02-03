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    • Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer

      Signage Solutions D-Line-Monitor

      65BDL4650D/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer

      Der Philips D-Line wurde konzipiert, um Ihr Zielpublikum zu überzeugen und Verbraucher zu begeistern. Dieses vielseitige Display eignet sich für Effekte in jeder Umgebun und wird von Android unterstütz für eine einfache Software-Integration.

      Alle Vorteile ansehen

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      D-Line-Monitor

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      Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer

      Powered by Android

      • 164 cm (65")
      • Powered by Android
      • 500 cd/m²
      Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher

      Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher

      Speichern Sie Inhalte mit dem internen Speicher, und geben Sie diese wieder. Laden Sie Ihre Medien in das Display hoch, und geben Sie Inhalte sofort wieder. Zusammen mit dem internen Browser dient der interne Speicher als Zwischenspeicher beim Streamen von Online-Inhalten. Für den Fall, dass die Netzwerkverbindung ausfällt, gibt der interne Speicher Inhalte weiterhin wieder, indem er eine zwischengespeicherte Version des Inhalts wiedergibt und so dafür sorgt, dass Ihre Medien verfügbar bleiben, auch wenn das Netzwerk ausfällt.

      ADS Weitwinkel-Bildschirm

      Die ADS-Weitwinkeltechnologie ermöglicht eine Ansicht aus jedem Blickwinkel. Advanced Super Dimension Switch sorgt für eine schnellere Bildverarbeitung auf dem Display für fließende Übergänge von Inhalten, bemerkenswerte Bildgenauigkeit und erstklassige Farbwiedergabe bei einem Blickwinkel von 180 Grad.

      Optionales 4G/LTE-Modul für zuverlässige Verbindung

      Wählen Sie unser optionales 4G/LTE-Modul für höhere Bandbreite und schnellere Download-Geschwindigkeiten, die Ihnen eine zuverlässige Backup-Verbindung bieten, wenn Sie rund um die Uhr arbeiten müssen oder wenn keine lokalen Netzwerkverbindungen verfügbar sind.

      FailOver. Damit nie ein leerer Bildschirm angezeigt wird

      FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die bei Ausfall des Media Players automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.

      Modularität – längere Produktlebensdauer

      Erweitern Sie Ihr Display zukunftstauglich mit unserem modularen Ansatz. Dies ermöglicht eine längere Produktlebensdauer mit leicht abnehmbaren und austauschbaren Komponenten und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit mit weniger entsorgungspflichtigen Teilen gemäß WEEE.

      Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps

      Mit Android 11 und integriertem WLAN ist das Philips D-Line Display ultimativ vernetzt und äußerst sicher. Optimiert für native Android-Apps und mit der Möglichkeit, Web-Apps und Software direkt auf dem Display zu installieren, entfällt die Notwendigkeit eines externen Mediaplayers.

      Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud

      Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit unserem integrierten HTML5-Browser auf Chromium-Basis. Gestalten Sie Ihre Inhalte online und verbinden Sie ein einzelnes Display oder Ihr gesamtes Netzwerk entweder im Hoch- oder Querformat in 4K-UHD-Auflösung. Verbinden Sie sich einfach über WLAN oder mit einem RJ45-Kabel mit dem Internet.

      Revolutionäre Ergebnisse mit Wave

      Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips D-Line Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        163.8  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        64.5  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160
        Pixelgröße
        0,372 x 0,3 72 mm
        Optimale Auflösung
        3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        Helligkeit
        500  cd/m²
        Display-Farben
        1,07 Milliarden
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1200:1
        Dynamisches Kontrastverhältnis
        500.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        8  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • Dynamische Kontrastoptimierung
        • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
        • Progressive Scan
        Panel-Technologie
        ADS
        Betriebssystem
        Android 11
        Glanzschleier
        25 %

      • Konnektivität

        Audio-Ausgang
        3,5-mm-Buchse
        Video-Eingang
        • 1 x DVI-I
        • 1 x DisplayPort-1.4-Ausgang
        • 2 x HDMI 2.0
        • 2 x USB 3.0
        • VGA (über DVI)
        Audio-Eing.
        3,5-mm-Buchse
        Weitere Anschlüsse
        • 4G/LTE Antennenanschlüsse
        • 1 x Micro-USB (OTG)
        • 1 x USB 2.0
        Video Output (Video-Ausgang)
        1 x DisplayPort-1.4-Ausgang
        Externe Steuerung
        • RJ45
        • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
        • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse
        WLAN
        WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (Slide-in-Modul)

      • Komfort

        Positionierung
        • Querformat (24/7)
        • Hochformat (24/7)
        Geteilte Matrix
        Bis zu 10 x 15
        Bildschirmschonerfunktionen
        Pixel Shift
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Signaldurchschleifung
        • IR-Durchschleifbetrieb
        • DisplayPort
        • RS232
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RS232
        • Externer 4G-mPCIe-Steckplatz
        • RJ45
        • WLAN
        WLAN-Protokoll
        a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 10 W RMS

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
        Verbrauch (normal)
        155  W
        Standby-Stromverbrauch
        <0,5 W
        Energieeffizienzklasse
        G

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 1.920 x 1.080, 60 Hz
        • 1.680 x 1.050, 60 Hz
        • 1.600 x 900, 60 Hz
        • 1.024 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 1.024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1.440 x 900, 60 Hz
        • 3.840 x 2.160, 30, 60 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        Videoformate
        • 1.080i, 50, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1.080p bei 50/60 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz
        • 2.160 p, 60 Hz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1462,3  mm
        Produktgewicht
        28,1  kg
        Gerätehöhe
        837,3  mm
        Gerätetiefe
        89,9 (Tiefe bei Griff)/68,9 (Tiefe bei Wandhalterung)  mm
        Gerätebreite (Zoll)
        57,57  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        32.96  Zoll
        Wandhalterung
        400 mm (H) x 400 mm (V), M8
        Gerätetiefe (Zoll)
        3,54 (Tiefe bei Griff)/2,71 (Tiefe bei Wandhalterung)  Zoll
        Rahmenbreite
        14,9 mm (einheitlicher Rahmen)
        Gerätegewicht (lb)
        61,95  lb

      • Betriebsbedingungen

        Höhenlage
        0 bis 3.000 m
        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C
        Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
        20 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
        Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]
        5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

      • Multimedia-Anwendungen

        USB-Videowiedergabe
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        • WEBM
        USB-Bildwiedergabe
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-Audiowiedergabe
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Interner Player

        CPU
        2 x A72 + 4 x A53
        GPU
        ARM Mali-T860 MP4
        Speicher
        4GB RAM
        Aufbewahrung
        32 GB eMMC

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • RS232 Daisy-Chain-Kabel
        • Philips Logo (1 x)
        • Abdeckung für AC-Schalter
        • 1 x USB-Abdeckung
        • Schrauben
        • Netzkabel
        • 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m)
        • Kurzanleitung
        • Fernbedienung und AAA-Batterien
        • RS232-Kabel
        • WLAN-Modul
        • 3 x Kabelklemmen

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Spanisch
        • Polnisch
        • Türkisch
        • Russisch
        • Italienisch
        • Chinesisch
        • Chinesisch (traditionell)
        • Arabisch
        • Japanisch
        • Dänisch
        • Niederländisch
        • Finnisch
        • Norwegisch
        • Portugiesisch
        • Schwedisch
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • CB
        • CE
        • FCC, Class A
        • RoHS
        • EMF
        • EnergyStar 8.0
        • UL

      Badge-D2C

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