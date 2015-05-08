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    • Intensivieren Sie Ihre Signage-Erfahrung Intensivieren Sie Ihre Signage-Erfahrung Intensivieren Sie Ihre Signage-Erfahrung

      Signage Solutions Q-Line-Monitor

      BDL3230QL/00

      Intensivieren Sie Ihre Signage-Erfahrung

      Zeigen Sie erstaunlich klare Bilder auf umweltfreundliche Weise. Dieser leistungsstarke und verlässliche Monitor mit geringem Energieverbrauch eignet sich perfekt für Projekte, bei denen Sie keine Kompromisse eingehen können.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Q-Line-Monitor

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      Intensivieren Sie Ihre Signage-Erfahrung

      mit unvergleichlicher intelligenter Leistung

      • 80 cm (32")
      • Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
      • Full HD
      Verwalten und Steuern Ihres Netzwerks per Fernzugriff über SmartControl

      Verwalten und Steuern Ihres Netzwerks per Fernzugriff über SmartControl

      Mit der SmartControl können Sie Ihr Display-Netzwerk über RJ45 und RS232C per Fernzugriff steuern und verwalten. Einfache Feinabstimmung aller Displayeinstellungen wie Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Klonen Ihrer Einstellungen über Ihr komplettes Netzwerk.

      Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management mit SmartCMS

      Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management mit SmartCMS

      Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management-System, das ausschließlich mit Philips Signage Solutions-Displays für die Verwaltung Ihrer digitalen Signage-Inhalte funktioniert. Mit SmartCMS können Sie Ihre eigenen Inhalte 24 Stunden lang täglich erstellen und planen. Erstellen Sie einfach Ihr Netzwerk, designen Sie Ihre Inhalte, planen Ihre Wiedergabeliste, und Sie sind bereit für die Wiedergabe!

      Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud mit HTML5

      Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud mit HTML5

      Verbinden und Steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Designen Sie Ihre Signage-Inhalte online, und verbinden Sie sie mit einem Display oder mit Ihrem kompletten Netzwerk. Schließen Sie einfach ein RJ45-Internetkabel für eine Netzwerkverbindung an, verbinden Sie das Display mit der zugehörigen URL-Adresse und Sie sind bereit für die Wiedergabe Ihrer Cloud-basierten Inhalte.

      Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher

      Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher

      Speichern Sie Inhalte mit dem internen Speicher, und geben Sie diese wieder. Laden Sie Ihre Medien in das Display hoch, und geben Sie Inhalte sofort wieder. Zusammen mit dem internen Browser dient der interne Speicher als Zwischenspeicher beim Streamen von Online-Inhalten. Für den Fall, dass die Netzwerkverbindung ausfällt, gibt der interne Speicher Inhalte weiterhin wieder, indem er eine zwischengespeicherte Version des Inhalts wiedergibt und so dafür sorgt, dass Ihre Medien verfügbar bleiben, auch wenn das Netzwerk ausfällt.

      Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten

      Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten

      Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.

      Konsistente Anzeige klinischer Bilder mit D-Anzeige

      Konsistente Anzeige klinischer Bilder mit D-Anzeige

      Die D-Anzeige hilft Ihnen bei der Prüfung und Diagnose klinischer Bilder mittels einer konsistenten und präzisen Anzeigeleistung. Um eine zuverlässige klinische Interpretation zu erhalten, sind unsere professionellen Displays werksseitig kalibriert und bieten so eine optimierte standardmäßige Anzeigeleistung für Graustufen. Mit der D-Anzeige überzeugen Sie in jedem Bereich der Patientenbetreuung.

      SmartPower zur Energieeinsparung

      SmartPower zur Energieeinsparung

      Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.

      Full HD-LED für brillante Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

      Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale Displays liefern zwar Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistischen Farben für ein lebensechtes Bild vor.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        80  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        31.5  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        1.920 x 1.080p
        Pixelgröße
        0,36375 x 0,36375 mm
        Optimale Auflösung
        1.920 x 1.080 bei 60 Hz
        Helligkeit
        350  cd/m²
        Display-Farben
        16,7 Millionen
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1.400:1
        Dynamisches Kontrastverhältnis
        500.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        8  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        DICOM
        Klinische D-Anzeige

      • Konnektivität

        Audio-Ausgang
        Audio Links/Rechts (Cinch)
        Video-Eingang
        • DVI-D
        • HDMI
        • Component (Chinch)
        • Composite (Chinch)
        • VGA (Analog D-Sub)
        Audio-Eing.
        • 3,5-mm-Buchse
        • Audio Links/Rechts (Cinch)
        Weitere Anschlüsse
        USB
        Externe Steuerung
        • RJ45
        • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
        • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

      • Komfort

        Geteilte Matrix
        Bis zu 15 x 15
        Bildschirmschonerfunktionen
        Pixel Shift
        Tastatursteuerung
        • Sperrbar
        • Ausgeblendet
        Signaldurchschleifung
        • RS232
        • IR-Durchschleifbetrieb
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RS232
        • RJ45
        • Ein Kabel (HDMI-CEC)
        Speicher
        • Zugriff auf internen Speicher
        • 8 GB eMMC
        Start
        • Einschaltverzögerung
        • Einschaltstatus
        • Wake-up-On-LAN
        Startfenster
        Philips Logo aktivieren/deaktivieren

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 10 W RMS

      • Leistung

        Netzstrom
        AC: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
        Verbrauch (normal)
        57  W
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,5 W

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1.024 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 800, 60 Hz
        • 1.360 x 768, 60 Hz
        • 1.366 x 768, 60 Hz
        • 1.440 x 900, 60 Hz
        • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
        • 1.920 x 1.080, 60 Hz
        • 1.920 x 1.200, 60 Hz
        Videoformate
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz
        • 1.080i, 50, 60 Hz
        • 1.080p bei 50/60 Hz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        726,5  mm
        Produktgewicht
        5,20  kg
        Gerätehöhe
        425,4  mm
        Gerätetiefe
        63,6  mm
        Gerätebreite (Zoll)
        28,6  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        16.75  Zoll
        Wandhalterung
        100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
        Gerätetiefe (Zoll)
        2,5  Zoll
        Rahmenbreite
        11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
        Gerätegewicht (lb)
        14,74  lb

      • Betriebsbedingungen

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        5 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Relative Luftfeuchtigkeit
        20 ~ 80  %
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C

      • Multimedia-Anwendungen

        USB-Videowiedergabe
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • XviD
        USB-Bildwiedergabe
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB-Audiowiedergabe
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Netzkabel
        • RS232-Kabel
        • VGA-Kabel
        • Fernbedienung
        • Batterien für Fernbedienung
        • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
        • Kurzanleitung

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Polnisch
        • Türkisch
        • Russisch
        • Chinesisch
        • Spanisch
        • Chinesisch (traditionell)
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • BSMI
        • CB
        • CCC
        • CE
        • CECP
        • C-Tick
        • EPA
        • GOST
        • UL/cUL

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Netzkabel
      • RS232-Kabel
      • VGA-Kabel
      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Kurzanleitung
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