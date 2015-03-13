Weitere enthaltene Artikel
- Netzkabel
- Batterien für Fernbedienung
- Kurzanleitung
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- RS232-Kabel
- HDMI-Kabel
- Optionales Zubehör: Farbkalibrierungsset (CCK4602)
- Optionales Zubehör: HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
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BDL8470EU/00
Fesseln Sie Ihr Publikum
Erleben Sie Inhalte wie nie zuvor dank der vierfachen Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Bildschirm. Dieser besonders große 213,4 cm (84") Bildschirm mit 3.840 x 2.160 Pixel sorgt für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
U-Line-Display
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Mit der SmartControl können Sie Ihr Display-Netzwerk über RJ45 und RS232C per Fernzugriff steuern und verwalten. Einfache Feinabstimmung aller Displayeinstellungen wie Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Klonen Ihrer Einstellungen über Ihr komplettes Netzwerk.
Inhalte bei anspruchsvollen geschäftlichen Anwendungen dauerhaft anzuzeigen, ist problematisch. Während es unwahrscheinlich ist, dass Sie tatsächlich einer Katastrophe gegenüberstehen und Ihre Inhalte gar nicht mehr angezeigt werden, sorgt der Schutz durch FailOver mit revolutionärer Technologie dafür, dass im Falle eines Ausfalls des Media Players auf dem Monitor gesicherte Inhalte wiedergegeben werden. FailOver übernimmt automatisch, wenn die primäre Eingabe versagt. Wählen Sie einfach eine primäre Quelle und eine FailOver-Verbindung aus, und schon sind Sie mit sofortigem Schutz versorgt.
Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.
Da die Geschäftswelt niemals schläft, sind unsere Signage-Monitore für den Gebrauch rund um die Uhr entwickelt. Durch die Vorteile hochwertiger Komponenten für eine hohe Qualität, können Sie sich auf diese Modellreihe rund um die Uhr verlassen.
Verwandeln Sie Ihren Monitor in eine Komplettlösung für digitale Anzeige, und erstellen Sie ein Monitornetzwerk, das vernetzt, intelligent und sicher ist. Open Pluggable Specification (OPS) ist ein Industriestandard-Steckplatz, mit dem Sie einen OPS-standardisierten Medienplayer integrieren können. Diese kabellose Lösung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Hardware zu installieren, verwenden oder zu verwalten, wann immer Sie möchten.
Nutzen Sie Ihre Bildschirme flexibler – mit der Fähigkeit zur Wiedergabe von Inhalten aus bis zu vier separaten Eingängen gleichzeitig auf dem Bildschirm. QuadViewer eignet sich ideal für Kontrollräume, Unternehmensumgebungen und Besprechungsräume.
Verbinden und Steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Designen Sie Ihre Signage-Inhalte online, und verbinden Sie sie mit einem Display oder mit Ihrem kompletten Netzwerk. Schließen Sie einfach ein RJ45-Internetkabel für eine Netzwerkverbindung an, verbinden Sie das Display mit der zugehörigen URL-Adresse und Sie sind bereit für die Wiedergabe Ihrer Cloud-basierten Inhalte.
Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.
Dank der viermal höheren Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Bildschirm sehen Sie Ihre Signage-Lösungen wie nie zuvor. 3.840 x 2.160 Pixel sorgen für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.
Dieses Display kann auch sicher und verlässlich bei vertikaler Installation verwendet werden.
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