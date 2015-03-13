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      Signage Solutions U-Line-Display

      BDL8470EU/00

      Fesseln Sie Ihr Publikum

      Erleben Sie Inhalte wie nie zuvor dank der vierfachen Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Bildschirm. Dieser besonders große 213,4 cm (84") Bildschirm mit 3.840 x 2.160 Pixel sorgt für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      U-Line-Display

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      Fesseln Sie Ihr Publikum

      Mit einem eindrucksvollen Großbildschirmerlebnis

      • 213,5 cm (84")
      • Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung
      • Ultra HD
      Verwalten und Steuern Ihres Netzwerks per Fernzugriff über SmartControl

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      Mit der SmartControl können Sie Ihr Display-Netzwerk über RJ45 und RS232C per Fernzugriff steuern und verwalten. Einfache Feinabstimmung aller Displayeinstellungen wie Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Klonen Ihrer Einstellungen über Ihr komplettes Netzwerk.

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      Inhalte bei anspruchsvollen geschäftlichen Anwendungen dauerhaft anzuzeigen, ist problematisch. Während es unwahrscheinlich ist, dass Sie tatsächlich einer Katastrophe gegenüberstehen und Ihre Inhalte gar nicht mehr angezeigt werden, sorgt der Schutz durch FailOver mit revolutionärer Technologie dafür, dass im Falle eines Ausfalls des Media Players auf dem Monitor gesicherte Inhalte wiedergegeben werden. FailOver übernimmt automatisch, wenn die primäre Eingabe versagt. Wählen Sie einfach eine primäre Quelle und eine FailOver-Verbindung aus, und schon sind Sie mit sofortigem Schutz versorgt.

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      Entwickelt für eine Verwendung rund um die Uhr

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      Optionale OPS-Einbindung zur Schaffung einer Komplettlösung

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      Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud mit HTML5

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      Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.

      4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung

      Dank der viermal höheren Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Bildschirm sehen Sie Ihre Signage-Lösungen wie nie zuvor. 3.840 x 2.160 Pixel sorgen für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.

      Hochformatfunktion

      Dieses Display kann auch sicher und verlässlich bei vertikaler Installation verwendet werden.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        213.5  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        84  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Pixelgröße
        0,4845 x 0,4845 mm
        Optimale Auflösung
        3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        Helligkeit
        500  cd/m²
        Display-Farben
        1073 m
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1.400:1
        Dynamisches Kontrastverhältnis
        500.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        12  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • 3D-Kammfilter
        • 3D MA Deinterlacing
        • Dynamische Kontrastoptimierung
        • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
        • Progressive Scan
        Panel-Technologie
        IPS

      • Konnektivität

        Audio-Ausgang
        • 3,5-mm-Buchse
        • Externer Lautsprecheranschluss
        Video-Eingang
        • VGA (Analog D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI x 3
        • Composite (BNC)
        • Component (BNC)
        Audio-Eing.
        3,5-mm-Buchse
        Weitere Anschlüsse
        • USB
        • OPS
        Video Output (Video-Ausgang)
        DisplayPort
        Externe Steuerung
        • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
        • RJ45

      • Komfort

        Positionierung
        • Querformat
        • Hochformat
        Bildschirmschonerfunktionen
        Pixel Shift, geringe Helligkeit
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Fernbedienungssignal
        Sperrbar
        Signaldurchschleifung
        • RS232
        • DisplayPort
        Einfache Installation
        Intelligente Befestigungsmöglichkeit
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Weiterer Komfort
        Tragegriff
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RS232
        • HDMI (Ein Kabel)
        • LAN (RJ45)

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 10 W RMS

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
        Verbrauch (normal)
        400  W
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,5W

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1910,00  mm
        Produktgewicht
        70  kg
        Gerätehöhe
        1102,00  mm
        Gerätetiefe
        77,80  mm
        Wandhalterung
        600 x 500 mm, M8
        Rahmenbreite
        22,60 (R/L), 25,60 (T/B) mm
        Gerätegewicht (lb)
        154  lb

      • Betriebsbedingungen

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        5 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Relative Luftfeuchtigkeit
        20 ~ 80  %
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Netzkabel
        • Batterien für Fernbedienung
        • Kurzanleitung
        • Fernbedienung
        • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
        • RS232-Kabel
        • HDMI-Kabel
        Optionales Zubehör
        • Farbkalibrierungsset (CCK4602)
        • HDBaseT OPS Receiver (CRD25)

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Polnisch
        • Russisch
        • Spanisch
        • Türkisch
        • Chinesisch
        • Chinesisch (traditionell)
        • Arabisch
        • Japanisch
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • FCC, Class A

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Netzkabel
      • Batterien für Fernbedienung
      • Kurzanleitung
      • Fernbedienung
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • RS232-Kabel
      • HDMI-Kabel
      • Optionales Zubehör: Farbkalibrierungsset (CCK4602)
      • Optionales Zubehör: HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
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