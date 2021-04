– Serien und Musik streamen, Autos per Carsharing gemeinschaftlich nutzen oder Blumen regelmäßig direkt nach Hause ordern: Besitztümer teilen und derartige Services nutzen, stehen hoch im Kurs. Es ist komfortabel, effizient und flexibel. Gerade in heutigen Zeiten gewinnen besonders Servicemodelle an Bedeutung. Philips sorgt daher dafür, dass gewünschte Produkte und regelmäßig benötigtes Zubehör bequem nach Hause geliefert werden. Ziel der Miet- und Serviceprogramme ist es, Dienstleistungen anzubieten, die einen Mehrwert für den Kunden schaffen und gleichzeitig einen Zugang zu Innovationen bieten, die das Leben der Menschen verbessern. Die Produkte Lumea, Sonicare und OneBlade von Philips sind dabei Vorreiter des neuen eCommerce-Angebotes.„Traditionelle Konsummodelle wandeln sich. Auch bei Gebrauchsgütern geht es den Konsumenten immer stärker um Nutzen und Komfort, statt klassischen Besitz. Mit unserem Mietprogramm ‚Lumea Try & Buy‘ beispielsweise bieten wir die Möglichkeit, sich die Anschaffung dieses Produktes durch ausgiebiges Testen zuhause und einer monatlichen Zahlung in Ruhe zu überlegen. Dabei kann sich jederzeit für den endgültigen Kauf von Lumea IPL oder für das Beenden des Programms entschieden werden“, so Anke Hille, Manager New Business Models Philips Market DACH.