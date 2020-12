RSNA 2020: Philips stellt nächste Generation der Visualisierungslösung IntelliSpace Portal vor

1 Durchschnittliche Analysezeit gemessen an Validierungsstudie 4,2 Minuten +/- 0,4

2 Caas™ ist ein Warenzeichen von Pie Medical Imaging BV.

3 Kamphuis VP et al.: Automated Cardiac Valve Tracking for Flow Quantification with Four-dimensional Flow MRI. Radiology. January 2019;290(1):70-78. doi: 10.1148/radiol.2018180807

4 Caas™ ist ein Warenzeichen von Pie Medical Imaging BV.

5 CT ClearRead™ ist ein Warenzeichen von Riverain Technologies.

6 Lo SC et al: JOURNAL CLUB: Computer-Aided Detection of Lung Nodules on CT With a Computerized Pulmonary Vessel Suppressed Function. American Journal of Roentgenology. March 2018;210:480-488. doi: 10.2214/AJR.17.18718

7 Das fotorealistische Volume Rendering von IntelliSpace Portal ist nicht für die Befundung geeignet.