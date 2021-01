Philips TV & Sound bringt neue Sportkopfhörer auf den Markt

Hamburg / Amsterdam, 27. Januar 2021 – Fast zwei Drittel der aktiven Sportler, in der Altersgruppe 16 – 24 Jahre sind es sogar über 90 Prozent, trainieren mit Kopfhörern. Spezielle Sportkopfhörer erweisen sich dabei in verschiedener Hinsicht als vorteilhaft. Philips TV & Sound ist bereits in diesem Marktsegment etabliert und bringt weitere neue Sportkopfhörer auf den Markt, die einen hohen Tragekomfort bieten, besonders widerstandsfähig sind, gut klingen und über neue Merkmale für mehr Sicherheit und Hygiene verfügen.

Philips Sportkopfhörer sind ideal für alle aktiven Nutzer, vom Spitzenathleten bis hin zum Outdoor-Enthusiasten.

Neue Philips Sportkopfhörer-Range startet mit vier Produkten ab April 2021

Große Auswahl an verschiedenen Varianten für alle Sportarten – Neckband, On-Ear und True Wireless

Das neue Flaggschiff, der A7306 True Wireless Kopfhörer kombiniert Pulsmessung und UV-Reinigung

Zusätzlich austauschbare Wing-Tips oder Ear-Hooks im Lieferumfang bei A7306 und A3206

Das Modell A6606 Wireless Neckband mit Bone Conduction Vibration (Knochenschall-Kopfhörer) für bessere Wahrnehmung von Umweltgeräuschen und hervorragenden Klang

) geben extra Sicherheit beim Training in dunkler Umgebung Widerstandsfähiges Design – alle neuen Modelle sind staub- und schweißgeschützt. Die Modelle A7306, A3206 und A6606 sind zusätzlich wasserdicht bis zu 30 Minuten in einem Meter Tiefe, was eine lange und zuverlässige Funktion bei allen Aktivitäten gewährleistet

und sind zusätzlich wasserdicht bis zu 30 Minuten in einem Meter Tiefe, was eine lange und zuverlässige Funktion bei allen Aktivitäten gewährleistet Einzigartige, gelgefüllte On-Ear Pads für kühlenden Komfort beim A4216

Bluetooth 5.0 mit Auto-Erkennung von Bluetooth-Geräten und Smart Pairing

Schnelles Laden in Kombination mit langer Akkulaufzeit für ausdauernde Workouts

Ob Musikgenuss beim Laufen, Radfahren, während des Trainings im Studio, bei den Yoga-Übungen zu Hause oder einfach beim Outdoor-Spaß: ein Modell der Philips Wireless Sportkopfhörer passt immer perfekt zur jeweiligen Aktivität und der persönlichen Vorliebe.

Als kabellose Sportkopfhörer sind sie so gestaltet, dass sie zuverlässig im oder auf dem Ohr sitzen, besonders komfortabel sind und sehr gut klingen. Alle Modelle sind staubdicht und schweißgeschützt – einige Modelle sind sogar wasserdicht –, um sicher und lange zu funktionieren. Hinzu kommen zahlreiche innovative Merkmale wie Pulsmessung, Knochenschall-Übertragung und Reinigung per UV-Licht.

Für eine bessere Sichtbarkeit in dunkler Umgebung verfügen die Sportkopfhörer über reflektierende Streifen und integrierte LEDs (A6606). Außerdem ist die Bedienung besonders einfach und intuitiv, da die Kopfhörer auf leichtes Antippen reagieren.