Multitasking leicht gemacht: Mit dem Philips Airfryer XL Essential Connected

Hamburg – Kochen, Hobbies, Familie, Freunde – gerne möchten wir allem unsere Zeit schenken. Ein perfekter Helfer: der Philips Airfryer XL Essential Connected. Einfach das Lieblingsrezept aus der NutriU App über WLAN an den Airfryer senden und die Zubereitung über das Handy im Blick behalten. So bleibt genügend Zeit, sich anderen Dingen zu widmen und die Küche mit gutem Gewissen zu verlassen. Zudem bietet er sieben Voreinstellungen, wie zum Beispiel „Gegrilltes Gemüse“, bei denen die Temperatur und Dauer der Zubereitung bereits einprogrammiert sind. Ob Frittieren, Backen, Grillen oder Braten – der Airfryer bereitet die Speisen gesund und schonend zu, mit bis zu 90 Prozent weniger Fett1. Damit auch die ganze Familie satt wird, verfügt er über ein Fassungsvermögen von 1,2 Kilogramm. Fünf Portionen in einem Durchgang zubereiten ist damit die leichteste Aufgabe des Tages.

„Wir alle nehmen uns oft viel vor und ärgern uns dann am Ende des Tages, nicht alles geschafft zu haben. Ein smartes Zuhause bietet Flexibilität und mit dem neuen Airfryer kann man die Zubereitung ganz einfach während des Spielens mit den Kindern überwachen“, so David Grössbauer, Marketing Manager Kitchen Appliances bei Philips. „Ist das Essen fertig, man selbst jedoch noch beschäftigt, wischt man in der App einfach nach rechts oder gibt Alexa Bescheid: ,Alexa, halte das Essen warm.‘“