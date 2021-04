Vier Red Dot Awards 2021 für Philips TV & Sound

Performance Serie 8506 LED-TV

Die Performance Serie, die sich bei Kundinnen und Kunden bereits in den Vorjahren als Favorit etabliert hat, macht 2021 einen weiteren großen Schritt nach vorne in Punkto Design.



TP Vision bringt in diesem Jahr ein dreiseitig randloses Display, das elegant durch das Ambilight ergänzt wird.



Der Philips Schriftzug sitzt asymmetrisch auf dem unteren Rahmen aus gebürstetem Metall. Der neu entwickelte Standfuß aus Aluminium verfügt über einen eleganten Hals, der zur Stellfläche hin abgewinkelt ist und so den Fernseher für den Betrachter filigran und leicht erscheinen lässt.