Herausgeber

Philips GmbH Market DACH Unternehmenskommunikation Röntgenstr. 22 22335 Hamburg Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Baumann Sitz der Gesellschaft: Hamburg Tel. +49 (0)40 - 28 99 0 Umsatzsteuer – Identifikationsnummer: DE812927597 Bei Fragen zu Philips Produkten finden Sie alle Informationen hier. Für redaktionelle Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihre*n Ansprechpartner*in im Presseteam. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Ihre Anliegen klären wir lieber direkt mit Ihnen.
Geschäftsführung: Mikko Vasama (Vorsitzender), Henning In Wolde-Lübke, Stefan Zeipert
Registergericht Hamburg, 66 HRB 74 560
Email: [email protected]
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