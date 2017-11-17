Herausgeber

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Philips GmbH Market DACH

Unternehmenskommunikation

Röntgenstr. 22

22335 Hamburg


Geschäftsführung: Mikko Vasama (Vorsitzender), Henning In Wolde-Lübke, Stefan Zeipert

 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Baumann

 

Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Registergericht Hamburg, 66 HRB 74 560

 

Tel. +49 (0)40 - 28 99 0
Email: [email protected]

 

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer: DE812927597

 

Bei Fragen zu Philips Produkten finden Sie alle Informationen hier.

Für redaktionelle Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihre*n Ansprechpartner*in im Presseteam.

 

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Ihre Anliegen klären wir lieber direkt mit Ihnen.

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