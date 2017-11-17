Herausgeber

Philips GmbH Market DACH

Unternehmenskommunikation

Röntgenstr. 22

22335 Hamburg





Geschäftsführung: Mikko Vasama (Vorsitzender), Henning In Wolde-Lübke, Stefan Zeipert



Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Baumann

Sitz der Gesellschaft: Hamburg

Registergericht Hamburg, 66 HRB 74 560

Tel. +49 (0)40 - 28 99 0

Email: [email protected]

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer: DE812927597

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Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Ihre Anliegen klären wir lieber direkt mit Ihnen.