Wenn die App Erlaubnis für den Zugriff auf die Sensoren Ihres mobilen Geräts (z. B. Kamera, WLAN, Standort oder Bluetooth) oder andere Daten (z. B. Fotos) für die Services benötigt, werden wir Sie um Ihre Zustimmung bitten. Wir verwenden diese Daten nur, wenn sie zur Bereitstellung der Services erforderlich sind, und nur, nachdem Sie Ihre Zustimmung gegeben haben.

Allgemeine Berechtigungen

WLAN – Zum Einrichten der Kopplung Ihres Geräts/Ihrer Geräte.

Kamera – Zum Scannen des QR-Codes, um die Kopplung des Geräts/der Geräte zu initiieren.

Foto – Zum Aktivieren der Funktion zum Teilen von Fotos, mit der Sie Momentaufnahmen der Luftqualität im Innen- oder Außenbereich erstellen und diese über SMS/WeChat oder andere soziale Kanäle teilen können.

Anrufe – Damit Sie das Philips Service-Center über die App anrufen können.

Grobe geografische Lage und Position.

Gerätekopplung – Android-Betriebssysteme benötigen eine grobe geografische Position, um die App mit dem Gerät zu verbinden. iOS erfordert Zugriff auf Standortdaten, um zu erkennen, wann sich die App und das Gerät in der Nähe befinden. Philips verarbeitet diese Daten jedoch in keiner Weise. Die Daten werden auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das Philips keinen Zugriff hat. Wenn Sie Ihr Profil oder die App löschen, werden diese Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

Finden Sie einen Philips Händler in Ihrer Nähe. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, leiten wir Sie anhand Ihrer Standortdaten zu einem Geschäft oder einem Service-Center in Ihrer Nähe.

Dateien – Die App benötigt Zugriff auf die Dateien des mobilen Geräts, um die Sprachkonfigurationen und andere Dateien zu speichern, die von der App für den Betrieb verwendet werden (z. B. Grafiken, Mediendateien oder andere große Programmelemente). Wenn Sie die App löschen, werden die Daten vom Mobilgerät gelöscht.

Luftfilter-Berechtigungen

Informationen zu Wetter und Luftqualität – Wenn Sie diese Berechtigung aktivieren, gibt die App Ihre anonymisierten Standortdaten (auf Stadtebene) an einen unserer Serviceanbieter weiter, um Ihnen auf der Startseite der App eine Standortkarte mit Informationen zur Luftqualität bereitzustellen.

Sie können die App-Berechtigungen jederzeit in den Einstellungen des Mobilgeräts deaktivieren.

An wen personenbezogene Daten weitergegeben werden

Philips kann Ihre personenbezogenen Daten an Drittanbieter, Geschäftspartner oder andere Dritte weiterleiten, wenn dies den Bedingungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder dem anwendbaren Recht entspricht.

Service-Provider

Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter:

IT- und Cloud-Anbieter

Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können.

Analyse- und Benutzerbindungsanbieter

Diese Anbieter stellen bestimmte Dienste für die App bereit, darunter App-Analysen, In-App- und Push-Benachrichtigungen.

Philips erfordert von seinen Serviceanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir erfordern von unseren Serviceanbietern, Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Serviceanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die Sie zur Ausführung eines bestimmten Service benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren.

Weitere Drittanbieter

Philips arbeitet u. U. mit Dritten zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten zu eigenen Zwecken verarbeiten. Wenn Philips personenbezogene Daten mit Dritten teilt, die Ihre personenbezogenen Daten zu eigenen Zwecken verwenden, stellt Philips sicher, dass Sie darüber in Kenntnis gesetzt werden, und/oder holt, falls erforderlich gemäß den geltenden Gesetzten, Ihr Einverständnis ein, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen Dritter sorgfältig durch, da diese darin über ihre jeweiligen Datenschutzpraktiken informieren, u. a. auch darüber, welche Art personenbezogene Daten erfasst und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden.

Amazon Alexa

In einigen Ländern unterstützen wir den Skill für Philips Luftreiniger. Wenn Sie den Skill aktivieren, können Sie Ihr Gerät bzw. Ihre Geräte über Amazon Alexa steuern. Wenn Sie Amazon Alexa aktivieren, stellt Ihnen Amazon seine eigenen Services zur Verfügung. Bitte lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Amazon Alexa durch.

Tmall Genie

In China unterstützen wir die Philips Air Skill in der Tmall Genie App. Wenn Sie den Skill aktivieren, können Sie Ihr Gerät über Tmall Genie steuern. In diesem Fall stellt Ihnen eigene Services zur Verfügung. Bitte lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von durch.

Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen des zugehörigen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen übergeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer.

