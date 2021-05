Wir verwenden Ihre kombinierten Daten, um den Inhalt, die Funktionalität und die Benutzerfreundlichkeit der App, des Geräts (der Geräte) und der Dienste zu verbessern sowie neue Produkte und Dienste im Kaffeebereich zu entwickeln. In diesem Fall betrachten wir die Verarbeitung Ihrer kombinierten Daten als auf einem berechtigten Interesse von Philips DA beruhend und gemäß Artikel 6.1 (f) der Verordnung (EU) 2016/679 rechtmäßig.

Wenn Sie zustimmen, Werbemitteilungen über Philips-Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen und Werbeaktionen zu erhalten, die aufgrund Ihrer Vorlieben und Ihres Online-Verhaltens für Sie relevant sein können, senden wir Ihnen möglicherweise Marketing- und Werbemitteilungen per E-Mail, Telefon und über andere digitale Kanäle, z.B. mobile Apps und soziale Medien. Um die Kommunikation auf Ihre Vorlieben und Ihr Verhalten abstimmen zu können und Ihnen eine relevantere und persönlichere Erfahrung zu bieten, können wir Ihre kombinierten Daten analysieren. Sie können diese Mitteilungen jederzeit abbestellen und sich abmelden.