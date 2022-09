Vielen Dank, dass Sie sich für ein Philips Produkt („Produkt“) entschieden haben und für Ihr Interesse an dieser mobilen Anwendung („App“).



Wenn es sich bei Ihrem Produkt um ein vernetztes Produkt handelt, werden Ihnen Services zur Verwaltung, Steuerung und Wartung Ihres Produkts bereitgestellt. Ein solches vernetztes Produkt kann lokal oder per Fernzugriff über eine Anwendung gesteuert werden.





Auf unserer Website www.philips.com/register können Sie (i) Ihr vernetztes Produkt verwalten, (ii) sich registrieren und Ihre Kontoeinstellungen festlegen, (iii) auf andere Funktionen der Website zugreifen („Website“).



Das Produkt, die App, die im Produkt und in der App integrierte Software (und entsprechende Updates), das Konto sowie die Website werden insgesamt als die „Services“ bezeichnet. Die Services werden von Philips Consumer Lifestyle B.V. („Wir“ oder „Uns“) angeboten.



Durch die Nutzung der Services erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen („Bedingungen“), die für die Services gelten, einverstanden.



Um die Services in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie:



a. ein Konto erstellen und die Nutzungsbedingungen akzeptieren;

b. die Website und die App als formalen Kommunikationskanal zwischen uns und Ihnen bestätigen, beispielsweise in Bezug auf jegliche Änderungen der Services oder Nutzungsbedingungen („Formale Kommunikation“);

c. die App herunterladen;

d. für ein vernetztes Produkt die Services aktivieren, indem Sie das Produkt verbinden, wie in der Bedienungsanleitung angegeben;

e. bestätigen, dass die Services von der Verfügbarkeit der Infrastruktur/Systemanforderungen und von Diensten Dritter (wie beispielsweise Internetanbieter, Netzanbieter oder sonstige Dienste) abhängig sind, die von Ihnen oder von uns beauftragt werden.



Wenn Sie kein Konto erstellen möchten, können Sie nicht auf alle Services zugreifen.



Kundendienst: Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Produkte, der Services oder dieser Nutzungsbedingungen bitte an den Philips Kundendienst unter https://www.philips.com/support.



Garantie und Gewährleistung

Der Kauf eines Produktes unterliegt, falls anwendbar, den für das Produkt geltenden Garantiebestimmungen („Garantie“). Diese Garantie gilt zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen und schränkt nicht die gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie als Verbraucher in dem Land genießen, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet.



Aussetzung, Kündigung und Unterbrechung

Diese Nutzungsbedingungen bleiben während Ihrer Nutzung der Services in Kraft.



Wir können nach eigenem Ermessen mit oder ohne Vorankündigung (a) Ihre Rechte auf den Zugriff zu den Services oder die Nutzung derselben aussetzen oder einstellen, oder (b) diese Nutzungsbedingungen in Bezug auf Sie unverzüglich beenden. Nach erfolgter Kündigung ist es Ihnen nicht mehr gestattet, die Services zu nutzen bzw. auf diese zuzugreifen.



Dies können wir beispielsweise tun, wenn wir der Meinung sind, dass Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, oder um Sie oder uns vor Identitätsdiebstahl oder anderen betrügerischen Aktivitäten zu schützen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir weder Ihnen noch Dritten gegenüber für die Ausübung des vorstehenden Rechts haftbar sind.



Konto und Aktivierung/Deaktivierung



(a) Die Inanspruchnahme der Services oder ein Zugriff auf diese durch eine Person unter 16 Jahren ist streng untersagt und stellt eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen dar.

Sie werden die Vertraulichkeit Ihrer Anmeldedaten für Ihr Konto wahren und sind allein für alle Aktivitäten oder Interaktionen verantwortlich, die unter Ihrem Konto durchgeführt werden. Sie werden uns unverzüglich über jede unbefugte Nutzung Ihrer Anmeldedaten für Ihr Konto informieren.



(b) Sie können Ihr Konto auf der Website www.philips.com/c-cs/myphilips oder über unseren Kundendienst deaktivieren oder löschen, indem Sie diesen unter https://www.philips.com/support kontaktieren. Auf der Website finden Sie Informationen über die Folgen einer solchen Deaktivierung oder Löschung.



Zugriff und Nutzung

Wir räumen Ihnen ein nicht übertragbares und nicht ausschließliches Recht (ohne das Recht der Erteilung von Unterlizenzen) für den Zugriff auf die Services und die Nutzung derselben durch Installation und Verwendung der App ausschließlich auf bestimmten Mobilgeräten, die unter Ihrem Konto registriert sind (und Ihr persönliches Eigentum oder das Eigentum eines Dritten sind), gemäß den Nutzungsbedingungen ein.



Software-Aktualisierungen

Wir werden die erforderlichen Aktualisierungen für den Zeitraum bereitstellen, den Sie berechtigterweise erwarten und mindestens für den Gewährleistungszeitraum ab Kauf des Produkts. Unter Umständen aktualisieren oder ändern wir die Services jederzeit per Fernzugriff, ohne Sie darüber zu benachrichtigen. Wenn Aktualisierungen aufgrund einer Handlung oder durch Unterlassen nicht innerhalb einer bestimmten Zeit installiert werden, sobald sie verfügbar sind, haften wir nicht für Beeinträchtigungen der Services, die dadurch verursacht werden. Aktualisierungen und Änderungen unterliegen diesen Nutzungsbedingungen (oder einer aktualisierten Version davon).



Bestimmte Einschränkungen

Sie stimmen zu, (a) die Services nicht unter Verletzung von Gesetzen, rechtlichen Vorschriften, Gerichtsbeschlüssen oder zu einem ungesetzlichen Zweck bzw. missbräuchlich zu verwenden; (b) die Services nur für den beabsichtigten Zweck zu verwenden; (c) die Services nicht auf eine Weise zu verwenden, die uns, unseren Dienstanbietern oder einer anderen Person Schaden zufügen könnte; (d) keinen Teil der Services erneut zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, darzustellen, zu posten oder zu übertragen, sowie (e) alle anderen von uns verlangten oder auferlegten angemessenen Voraussetzungen bzw. Einschränkungen einzuhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website.



Open Source

Die Services können Softwarekomponenten, Anwendungen, Schnittstellen, APIs und andere Tools enthalten, die als Open-Source-Software („OSS“) gelten und durch entsprechende OSS-Lizenzen geregelt werden. Mehr Informationen zur App-Software finden Sie in der Beschreibung. Weitere Informationen zur Produkt-Software erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zum Produkt. Sie erklären sich damit einverstanden, alle Bedingungen, die für Inhalte oder Software gelten, die OSS enthalten, vollständig einzuhalten.



Jeglichen Quellcode, der unter den entsprechenden Open-Source-Lizenzen bereitgestellt werden muss, lassen wir Ihnen auf Anfrage zukommen. Bitte wenden Sie sich in englischer Sprache mit der Produktkennzeichnung an open.source@philips.com, um den Quellcode oder andere Informationen anzufordern.

DatenschutzbestimmungenDie Datenschutzbestimmungen sind auf der Website https://www.philips.com/a-w/privacy-notice.html verfügbar. Diese Datenschutzbestimmungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Überprüfen Sie sie daher regelmäßig und sorgfältig.



Jailbreak-Geräte

Diese App ist nicht für den Einsatz auf Geräten gedacht, auf denen das Betriebssystem nicht mehr dem Standard entspricht („Jailbreak-Geräte“). Sie stimmen zu, dass Sie nicht versuchen, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden. Jeder Versuch, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden, stellt einen Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen dar und kann nach unserem alleinigem Ermessen zur Kündigung des Kontos ohne Rückerstattung führen. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Jailbreak-Geräten entstehen.



Gebühren und kostenpflichtige Upgrades

Der Zugriff auf die Services ist für Sie kostenfrei. Es steht uns frei, zusätzliche Services („Kostenpflichtige Upgrades“) gegen eine Gebühr anzubieten. Wir informieren Sie darüber, ob zukünftig ein zusätzlicher Service gegen eine Gebühr angeboten wird. In diesem Fall können Sie entscheiden, ob Sie die Nutzung der angebotenen Services, sofern zutreffend, kostenfrei fortsetzen, das kostenpflichtige Upgrade gegen die jeweilige Gebühr wählen oder die Nutzung der Services beenden möchten.



Benutzerinhalte

Möglicherweise können Sie über die Services Inhalte erstellen oder hochladen („Benutzerinhalte“), die Sie ganz oder teilweise öffentlich zugänglich machen können. Wir möchten, dass Sie und andere viel Freude mit unseren Services haben. Nutzen Sie unsere Services also bitte nicht auf eine Weise, die nach allgemeiner Auffassung als unangemessen angesehen werden kann (z. B. auf eine obszöne bzw. rechtswidrige, beleidigende, diskriminierende oder die Rechte Dritter verletzende Art und Weise).Benutzerinhalte werden nicht von uns bereitgestellt. Wir befürworten keine in den Inhalten geäußerten Meinungen, Empfehlungen oder Ratschläge. Wir beabsichtigen, von Ihnen veröffentlichte Inhalte auch für unsere eigenen – auch kommerziellen – Zwecke zu nutzen. Wenn Sie dies nicht möchten, sollten Sie darauf achten, was Sie öffentlich machen.



Dritte und Gebühren Dritter

Es ist möglich, dass Sie bei Verwendung der Services auch einen Service verwenden, Software herunterladen oder Dinge erwerben, die von Dritten angeboten werden. Diese Drittanbieterservices und -produkte unterliegen ggf. ihren eigenen anwendbaren Regeln und Einschränkungen unabhängig von diesen Nutzungsbedingungen, wobei Sie diese in Bezug auf die jeweiligen Drittanbieter einhalten müssen.Sie bestätigen, dass Sie für alle von Dritten, wie beispielsweise Ihr Internetanbieter oder Mobilnetzanbieter, in Rechnung gestellten Gebühren verantwortlich sind, wobei Sie von diesen Dritten über die speziellen Voraussetzungen informiert werden, die Ihnen eine Nutzung der Services ermöglichen.



Eigentum und geistiges Eigentumsrecht

Sofern nicht anders angegeben, sind wir Rechteinhaber sämtlichen geistigen Eigentums an allen Materialien und Inhalten, die auf den Services und von diesen angezeigt werden. Sie dürfen solche Materialien oder Inhalte Dritten gegenüber nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von uns vervielfältigen (einschließlich der Darstellung oder Verbreitung des Materials unter Verwendung von Websites Dritter), mit Ausnahme der Verwendung der Services zu ihrem beabsichtigten Zweck. Wir behalten uns alle Rechte vor, die nicht anderweitig in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich gewährt werden.



Wenn Sie einen Kommentar, einen Vorschlag oder andere Materialien im Zusammenhang mit den Services (ohne illegale Inhalte) an uns übermitteln, erlauben Sie uns, dieses Feedback auf jegliche Weise ohne Einschränkungen und ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit, Zuschreibung oder Entschädigung zu nutzen.



Einschränkungen der Gewährleistung

Unser Ziel besteht darin, Ihnen eine großartige Nutzererfahrung bereitzustellen. Jeder Service wird jedoch nur ohne Mangelgewähr und nach Verfügbarkeit bereitgestellt. Die Verfügbarkeit der Services ist auch von externen Umständen abhängig, wie z. B. Ihrem Computer, Mobilgerät, Heimnetzwerk, WLAN-Netzwerk, Internetanbieter und Ihrem Mobilnetzanbieter, worauf wir keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund übernehmen wir keine Haftung in Bezug auf Verfügbarkeit, Betriebszeit, Ergebnisgenauigkeit, Datengenauigkeit, Datenspeicherung, Verfügbarkeit in allen Ländern, Zuverlässigkeit der resultierenden Mitteilungen, bestimmte Ersparnisse oder andere finanzielle Vorteile durch die Nutzung der Services.



Haftungsbeschränkung

Wir haben zwar volles Vertrauen in unsere Services, es besteht jedoch stets die Möglichkeit, dass Dinge nicht wie geplant funktionieren. Für den bedauernswerten Fall, dass die Services nicht funktionieren oder Inhalte verloren gehen, bitten wir um Entschuldigung. Es ist uns bewusst, dass ein solcher Sachverhalt ärgerlich und unangenehm ist. Wir können jedoch, soweit geltendes Recht dies zulässt, keine Haftung für Schäden übernehmen, die aus Ihrer Verwendung der Services entstanden sind. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN WIR FÜR BETRÄGE, DIE DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEN SERVICES GEZAHLTEN BETRÄGE/GEBÜHREN ÜBERSTEIGEN.



Änderungen oder Aktualisierung

Diese Nutzungsbedingungen werden nach unserem eigenen Ermessen von Zeit zu Zeit aktualisiert. Wenn wir eine größere Änderung an den wichtigen Punkten dieser Nutzungsbedingungen vornehmen (wesentliche Änderung), werden wir Sie auf deutlichere Weise auf die Änderungen hinweisen oder Sie mit einer Frist von mindestens dreißig (30) Tagen informieren, bevor die neue Bedingungen in Kraft treten. Wodurch sich eine wesentliche Änderung darstellt, wird nach unserem alleinigen Ermessen bestimmt. Wenn Sie nach diesen Benachrichtigungen bzw. Hinweisen nichts unternehmen oder die Services, einschließlich Zugriff auf die Website, weiterhin nutzen oder Änderungen akzeptieren, für die wir Ihre vorherige Zustimmung benötigen, bedeutet dies, dass Sie diesen Änderungen zustimmen.



Anwendbares Recht

Soweit gesetzlich zulässig, unterliegen diese Nutzungsbedingungen dem Recht der Niederlande unter Ausschluss des Kollisionsrechts und sind nach diesem auszulegen.



Ihre Rechte gemäß geltenden Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Ansässigkeitsstaat bleiben von dieser Rechtswahl unberührt.



Die Parteien stimmen überein, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf nicht auf diese Nutzungsbedingungen zutrifft.