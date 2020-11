Die Lumea IPL-App bietet Services, die Sie bei der Erstellung von Behandlungsplänen und -zielen zur Haarentfernung unterstützen, Ihnen Erinnerungen schicken, damit Sie Ihren Behandlungsplan einhalten, Ihnen je nach Fortschritt personalisierte Tipps zur Benutzung bereitstellen und Ihren Fortschritt sowie die Benutzung Ihres Lumea-Geräts festhalten sowie weitere Services ("Services") für Benutzer weltweit. Diese Datenschutzbestimmungen sollen Ihnen ein besseres Verständnis unserer Datenschutzpraktiken vermitteln, wenn Sie unsere Services in Anspruch nehmen, darunter bezüglich der Art, des Zwecks und der Verwendung der erfassten Daten sowie Ihrer persönlichen Rechte.

Die Lumea IPL-App verwendet personenbezogene Daten, die von der mobilen Lumea IPL-Anwendung ("App") erfasst und verarbeitet werden.

Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen gelten für personenbezogene Daten, die von der App erfasst werden, welche unter die Kontrolle von Koninklijke Philips N.V. oder seinen zugehörigen Unternehmen oder Tochtergesellschaften ("Philips", "unsere", "wir" oder "uns") fallen.

Lesen Sie auch unsere Cookie-Richtlinie und die Nutzungsbedingungen, worin die Bedingungen für die Verwendung unserer Services beschrieben werden.

Welche personenbezogenen Daten werden erfasst und zu welchem Zweck

Wir erhalten oder erfassen personenbezogene Daten, wie nachstehend im Einzelnen beschrieben, bei der Bereitstellung unserer Dienste. Dazu gehören der Zugriff, Download und die Installation der App und die Verwendung unserer Dienste. Wir verwenden diese personenbezogenen Daten, um die von Ihnen angeforderten Dienste im Rahmen des Vertrags auszuführen sowie unsere Dienste auf Grundlage unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung geltender gesetzlicher Bestimmungen zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, anzupassen, zu unterstützen oder zu vermarkten. Wenn Sie der Erfassung oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht zustimmen, ist die Nutzung unserer Dienste gegebenenfalls nicht möglich.

Sensible personenbezogene Daten

Bevor wir sensible personenbezogene Daten erfassen, informieren wir Sie darüber und holen Ihre ausdrückliche Zustimmung ein. Zu diesen Daten gehören Haarfarbe und Hautton. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Basis Ihrer Zustimmung vor dem Widerruf zu beeinträchtigen.

Sensible personenbezogene Daten

Wir bitten Sie, uns keine sensiblen personenbezogenen Daten über die App oder auf anderen Wegen zukommen zu lassen oder zu veröffentlichen (z. B. Sozialversicherungsnummer, Informationen zur ethnischen Herkunft, politische Ansichten, Religion oder andere Glaubensrichtungen, Gesundheit, biometrische oder genetische Eigenschaften, strafrechtliche Vorgeschichte oder Gewerkschaftszugehörigkeit).

Kontodaten

Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie ein Konto erstellen. Sie können sich über ein MyPhilips-Konto oder Ihr Profil auf sozialen Medien bei der App anmelden. Zu den gegebenenfalls erfassten personenbezogenen Daten gehören Benutzername, Profilfoto, Name, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtstag/Alter, Land, Sprache, letzter Tweet, Profil-URL, Profil in sozialen Medien, Standort und Passwort.

Die erfassten personenbezogenen Daten werden zum Erstellen und Verwalten Ihres Kontos genutzt. Sie können Ihr Konto zur sicheren Anmeldung bei der App verwenden. Wenn Sie ein MyPhilips-Konto zum Anmelden bei der App erstellen, senden wir Ihnen eine Begrüßungs-E-Mail zur Verifizierung Ihres Benutzernamens und Ihres Passworts, um Ihnen auf Ihre Anfragen zu antworten und Ihnen rein dienstbezogene Benachrichtigungen oder Direktmarketingmitteilungen zu senden, sofern Sie zugestimmt haben. Darüber hinaus können Sie mit Ihrem MyPhilips-Konto ein Philips Produkt bzw. einen Dienst bestellen, an Aktivitäten auf sozialen Medien, die in Verbindung mit Philips Aktionen stehen (z. B. auf "Gefällt mir" oder "Teilen" klicken), und Produkttests oder Umfragen teilnehmen.



Facebook

Wir verwenden die Facebook-Anmeldung. Dadurch können Sie sich mit Ihren Facebook-Anmeldedaten in unserer Anwendung anmelden. Philips erfasst Ihre Facebook-Anmeldedaten, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Bild, das mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft ist. Facebook erfasst ebenfalls bestimmte Informationen, wenn Sie die Facebook-Anmeldung verwenden:

Konfigurationsdaten: Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, stellt das SDK regelmäßige Hintergrundanforderungen, um die Lebensdauer des Zugriffstokens automatisch zu verwalten.

Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, stellt das SDK regelmäßige Hintergrundanforderungen, um die Lebensdauer des Zugriffstokens automatisch zu verwalten. Fehlerinformationen: Das SDK erfasst Fehlerinformationen, einschließlich bei der Initialisierung des SDK, was eine Benutzer-ID von Personen umfassen kann, die bei Facebook angemeldet sind.

Das SDK erfasst Fehlerinformationen, einschließlich bei der Initialisierung des SDK, was eine Benutzer-ID von Personen umfassen kann, die bei Facebook angemeldet sind. Befristete Daten: Das SDK misst einige Benutzeraktivitäten, um Betrug und Missbrauch zu handhaben. Diese Daten werden nur für sehr kurze Zeit für diejenigen gespeichert, die nicht bei Facebook angemeldet sind.

Weitere Informationen darüber, wie Facebook Informationen verwendet, finden Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook (online unter der folgenden Adresse verfügbar: facebook.com/about/privacy).

Andere bereitgestellte Daten

Diese Daten umfassen Haarfarbe und Hautton, Benachrichtigungseinstellungen, Behandlungsverlauf, Ziele, Nutzung des Lumea-Geräts sowie Antworten auf Umfragen.

Die erfassten Daten werden dazu verwendet, Sie bei der Erstellung von Behandlungsplänen und -zielen zu unterstützen, Ihnen Erinnerungen zu schicken, damit Sie Ihren Behandlungsplan einhalten, aber auch um je nach Fortschritt personalisierte Tipps zur Benutzung zu erhalten und Ihren Fortschritt sowie die Benutzung Ihres Lumea-Geräts festzuhalten. Wir tun dies, indem wir Ihnen Push-Benachrichtigungen per App oder E-Mail senden.



Cookies

Wir verwenden Cookies, Tags oder ähnliche Technologien, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren und anzupassen. Cookies bieten uns die Möglichkeit, Ihr mobiles Gerät zu erkennen und personenbezogene Daten zu erfassen, darunter die eindeutige Gerätenummer des Benutzers, die IP-Adresse Ihres mobilen Geräts, den verwendeten mobilen Internetbrowser oder das verwendete Betriebssystem, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder servicebezogene Leistungsdaten, die sich auf die Verwendung der App beziehen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies oder ähnlichen Technologien in dieser App erhalten Sie in der Cookie-Richtlinie.

Standortdaten

Wenn Sie den Zugriff auf Ihre Standortdaten erlauben, erfassen wir möglicherweise den geografischen Standort Ihres mobilen Geräts. Sie können die Erfassung der Standortdaten jedoch jederzeit in den Einstellungen der App oder des mobilen Geräts deaktivieren.

Wenn Sie die Funktion "Finden Sie einen Philips Händler in Ihrer Nähe" auf der Support-Website nutzen, werden Sie aufgefordert, Ihre Standortdaten für Philips freizugeben. Wenn Sie unsere Standortfunktionen verwenden, wird Ihnen basierend auf Ihren Standortdaten ein Händler in Ihrer Nähe angezeigt, oder Sie erhalten die Kontaktdaten des Kundendienstes für Ihr Land.



Transaktionsbezogene Daten

Wenn Sie für unsere Services bezahlen, erhalten wir gegebenenfalls Informationen und Bestätigungen, wie z. B. Zahlungsbestätigungen von App Stores oder anderen Drittanbietern, die Ihre Zahlung verarbeiten.

Service-Center

Sie stellen uns möglicherweise Informationen in Bezug auf die Nutzung unserer Services bereit, darunter Ihre Interaktionen mit Philips sowie Ihre Kontaktdaten, damit wir Ihnen den notwendigen Service bieten können. Wir erbringen unsere Services und stellen diese bereit, darunter die Bereitstellung von Service-Center-Leistungen sowie die Verbesserung, Berichtigung und Anpassung unserer Services. Wir verwenden diese Informationen ebenfalls, um auf Ihre Kontaktanfrage zu antworten.

Kombinierte Daten

Wir kombinieren möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten, darunter Kontodaten, andere von Ihnen bereitgestellte Daten, Cookies, Standortdaten, erfasste Daten bei Interaktionen und der Nutzung der digitalen Philips Kanäle wie soziale Medien, Websites, E-Mails, Apps und verbundene Produkte, IP-Adresse, Cookies, Gerätedaten, von Ihnen angeklickte oder angetippte Mitteilungen, Standortdaten sowie besuchte Websites.

Die kombinierten Daten werden analysiert und dazu verwendet, Ihnen die Services bereitzustellen, wie z. B. Sie bei der Erstellung von Behandlungsplänen und -zielen zu unterstützen, Ihnen Erinnerungen zu schicken, damit Sie Ihren Behandlungsplan einhalten, aber auch um je nach Fortschritt personalisierte Tipps zur Benutzung zu erhalten und Ihren Fortschritt sowie die Benutzung Ihres Lumea-Geräts festzuhalten. Gleichzeitig helfen sie uns dabei, Inhalte, Funktionen und Benutzerfreundlichkeit von App, Gerät und Services zu verbessern sowie neue Produkte und Services zu entwickeln.

Wenn Sie zustimmen, Werbemitteilungen über Philips Produkte, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen zu erhalten, die auf Basis Ihrer Vorlieben und Ihres Online-Verhaltens für Sie relevant sein könnten, senden wir Ihnen gegebenenfalls Marketing- und Werbemitteilungen per E-Mail, Telefon und andere digitale Kanäle, wie z. B. mobile Apps und soziale Medien. Um die Mitteilungen genau auf Ihre Vorlieben und Ihr Verhalten zuzuschneiden und Ihnen ein relevantes und personalisiertes Erlebnis bereitzustellen, analysieren und kombinieren wir gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten. Sie können sich jederzeit von derartigen Mitteilungen abmelden.

Zugriffsberechtigungen

Die App fordert möglicherweise Zugriffsberechtigungen für Ihr Telefon oder für Sensoren (z. B. Kamera, WLAN, Standort oder Bluetooth) oder andere Daten (z. B. Fotos, Terminplaner oder Kontakte) auf Ihrem mobilen Gerät an.

Wir verwenden diese Daten nur, wenn dies zur Bereitstellung der Dienste notwendig ist und wir Ihre ausdrückliche Zustimmung erhalten haben.

Teilweise ist die Zustimmung eine technische Voraussetzung für das Betriebssystem auf Ihrem mobilen Gerät. In diesem Fall fordert die App den Zugriff auf Sensoren oder Daten an, wobei wir diese Daten jedoch nur dann erfassen, wenn wir diese zur Bereitstellung des App-Dienste benötigen und Ihre Zustimmung erhalten haben.

An wen werden personenbezogene Daten weitergegeben?

Philips kann Ihre personenbezogenen Daten an Drittanbieter, Geschäftspartner oder andere Dritte weiterleiten, wenn dies den Bedingungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder dem anwendbaren Recht entspricht.

Serviceanbieter

Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter:

IT- und Cloud-Anbieter



Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können.

Philips erfordert von seinen Serviceanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir erfordern von unseren Serviceanbietern, Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Serviceanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die Sie zur Ausführung eines bestimmten Service benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren.

Weitere Drittanbieter

Philips arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Lesen Sie deren Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch, insbesondere, welche Art von personenbezogenen Daten sie erfassen sowie wie sie diese verwenden und schützen.

Wenn Philips personenbezogene Daten an einen Drittanbieter weitergibt, der diese für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von Philips darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Zustimmung in Übereinstimmung mit geltendem Recht ein.

Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen des zugehörigen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen übergeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer.

Grenzüberschreitende Übertragung

Ihre personenbezogenen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert oder verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Serviceanbieter beauftragen. Durch Nutzung der Services stimmen Sie zur (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in welchen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen.

Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die von der Europäischen Kommission anerkannt sind, einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bereitzustellen (die vollständige Liste dieser Länder ist hier verfügbar). Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen, wie beispielsweise unsere verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder über eine E-Mail an privacy@philips.com.

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange wie notwendig oder zulässig in Bezug auf die Zwecke, für welche die Daten erfasst werden. Zu den von uns angewendeten Kriterien zur Bestimmung der Speicherzeit gehören: (i) der Zeitraum, über den Sie die App und die Services verwenden; (ii) ob eine rechtliche Verpflichtung auf uns zutrifft; oder (iii) ob die Speicherung hinsichtlich unserer rechtlichen Position ratsam ist (beispielsweise in Bezug auf geltende Verjährungsfristen, Gerichtsverfahren oder behördliche Untersuchungen).

Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte

Wenn Sie den Zugriff, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen möchten oder der Verarbeitung der bereitgestellten personenbezogenen Daten widersprechen möchten oder Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zur Übermittlung an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (insofern dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Recht zulässig ist), können Sie sich gerne an uns wenden: privacy@philips.com. Wir beantworten Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit geltendem Recht.

Geben Sie in Ihrer Anfrage genau an, welche personenbezogenen Daten Sie einsehen, berichtigen, löschen oder einschränken möchten bzw. für welche personenbezogenen Daten Sie der Verarbeitung widersprechen möchten. Zu Ihrem Schutz berücksichtigen wir nur Anfragen in Bezug auf die personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrem Konto, Ihrer E-Mail-Adresse oder anderen Kontoinformationen, die Sie zum Einsenden Ihrer Anfrage verwenden. Möglicherweise müssen wir auch Ihre Identität überprüfen, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen. Wir versuchen, Ihre Anfrage so schnell, wie unter den gegebenen Bedingungen möglich, zu erfüllen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte ganz oder teilweise wahrnehmen, können Sie unsere Services gegebenenfalls nicht mehr verwenden (ganz oder teilweise).

Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten

Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst, die Philips anvertrauten Daten vor zufälliger oder unberechtigter Manipulation, vor Verlust, Missbrauch, Veröffentlichung und Zugriff durch unberechtigte Personen zu schützen. Philips verwendet verschiedene Sicherheitstechnologien sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten. Zu diesem Zweck implementieren wir beispielsweise Zugriffskontrollen und verwenden Firewalls sowie sichere Protokolle.

Spezielle Informationen für Eltern

Die Services richten sich zwar nicht an Kinder im Sinne geltenden Rechts, dennoch hält sich Philips streng an geltende Gesetze zur Einholung der Zustimmung von Eltern oder Erziehungsberechtigten, bevor Informationen von Kindern erfasst, verwendet oder veröffentlicht werden. Wir haben uns zum Schutz der Privatsphäre von Kindern verpflichtet und empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, eine aktive Rolle bei Online-Aktivitäten und den Interessen ihrer Kinder einzunehmen.

Wenn einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten bekannt wird, dass uns ein Kind seine personenbezogenen Daten ohne deren Zustimmung mitgeteilt hat, wenden Sie sich unter folgender E-Mail-Adresse an uns: privacy@philips.com. Wenn uns bekannt wird, dass Kinder uns personenbezogene Daten mitgeteilt haben, werden wir derartige Daten löschen.

Regionsspezifische Informationen: Ihre Datenschutzrechte in Kalifornien (nur USA)

Gemäß California Civil Code Abschnitt 1798.83 haben unsere Kunden mit Wohnsitz in Kalifornien das Recht, einmal im Jahr kostenlos Informationen von uns zu den personenbezogenen Informationen (falls vorhanden) anzufordern, die wir im vorangegangenen Kalenderjahr im Rahmen des direkten Marketings an Dritte weitergegeben haben. Ggf. enthalten diese Informationen eine Liste der Kategorien personenbezogener Informationen, die weitergegeben wurden, sowie die Namen und Adressen sämtlicher Dritter, an die wir die Informationen im direkt vorangegangenen Kalenderjahr weitergegeben haben. Wenn Sie Einwohner von Kalifornien sind und einen solchen Antrag stellen möchten, lesen Sie bitte unsere Website zum Datenschutz: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen

Unsere Services können sich gelegentlich ändern, ohne dass Sie davon im Voraus in Kenntnis gesetzt wurden. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, gelegentlich Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen vorzunehmen oder diese zu aktualisieren. Bei einer Aktualisierung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen wird außerdem das Datum im oberen Bereich dieser Datenschutzbestimmungen aktualisiert.

Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die neueste Version dieser Datenschutzbestimmungen zu lesen.

Neue Datenschutzbestimmungen sind mit ihrer Veröffentlichung wirksam. Wenn Sie geänderten Datenschutzbestimmungen nicht zustimmen, sollten Sie Ihre persönlichen Einstellungen ändern oder in Betracht ziehen, unsere Services nicht mehr zu verwenden. Wenn Sie nach solchen Änderungen auch weiterhin auf unsere Services zugreifen oder sie nutzen, bestätigen Sie, dass Sie die geänderten Datenschutzbestimmungen kennen und ihnen zustimmen.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen oder zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Philips haben, wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragen unter privacy@philips.com. Außerdem haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die für Ihr Land oder Ihre Region zuständig ist.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Niederlande