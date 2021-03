Bluetooth und WLAN. Die App benötigt eine WLAN-Verbindung, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Die App benötigt auch Bluetooth/WLAN, um Ihr(e) Gerät(e) mit der App zu verbinden Sie können die Bluetooth-/WLAN-Verbindung jederzeit in den Einstellungen des Mobilgeräts deaktivieren.

Ort. Bei einigen Gerätemodellen benötigen Android-Betriebssysteme einen ungefähren Standort, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen. iOS-Betriebssysteme benötigen außerdem einen Standort, um zu erkennen, wann sich die App und das Gerät in der Nähe befinden. Philips verarbeitet diese Daten jedoch in keiner Weise. Die Daten sind auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das Philips keinen Zugriff hat. Sie können die Erfassung der Standortdaten jedoch jederzeit in den Einstellungen des Mobilgeräts deaktivieren.

Dateien. Die App benötigt Zugriff auf die Dateien des Mobilgeräts, um die Sprachkonfigurationen und andere Dateien zu speichern, die von der App für den Betrieb verwendet werden (z. B. Handbücher, Grafiken, Mediendateien oder andere große Programmelemente). Wenn Sie die App löschen, werden die Dateien vom Mobilgerät gelöscht.

Fotos und Medien. Wenn Sie Ihrem Profil ein Profilbild hinzufügen, benötigt die App eine Zugriffsberechtigung, um auf die Kamera oder Fotogalerie Ihres Mobilgeräts zuzugreifen. Android-Betriebssysteme können die Zugriffsberechtigung für Videos anfordern. Die App verwendet die Zugriffsberechtigung jedoch nur, um Ihnen das Hochladen Ihres Bildes zu ermöglichen.

Teilweise ist die Zugriffsberechtigung eine technische Voraussetzung für das Betriebssystem auf Ihrem Mobilgerät. In diesem Fall benötigt die App u. U. Zugriffsberechtigungen für einen bestimmten Sensor oder Daten. Derartige Daten werden jedoch nur dann erfasst, wenn wir diese zur Bereitstellung der Services benötigen.

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?

Philips kann Ihre personenbezogenen Daten an Drittanbieter, Geschäftspartner oder andere Dritte weiterleiten, wenn dies den Bedingungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder dem anwendbaren Recht entspricht.

Serviceanbieter

Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter:

IT- und Cloud-Anbieter. Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können.

Philips fordert von seinen Dienstanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir fordern von unseren Dienstanbietern, Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Dienstanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die sie zur Ausführung eines bestimmten Dienstes benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren.

Weitere Drittanbieter

Philips arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Wenn Philips personenbezogene Daten an einen Drittanbieter weitergibt, der diese für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von Philips darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Zustimmung in Übereinstimmung mit geltendem Recht ein. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen Dritter sorgfältig durch, da diese darin über ihre jeweiligen Datenschutzpraktiken informieren, u. a. auch darüber, welche Art personenbezogener Daten erfasst und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden.

Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen eines solchen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen weitergegeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer.

Auf Ihre Anfragen geben wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an die folgenden Drittanbieter weiter: Amazon (wenn Amazon DRS in Ihrem Land verfügbar ist – siehe weitere Details unten). Diese Drittanbieter können Ihnen ihre eigenen Service bereitstellen. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auf Ihre Anfrage hin und/oder unter Einhaltung der geltenden Gesetze an diese Drittanbieter weiter.

Wenn Sie sich über das Facebook SDK bei der App anmelden, kann Facebook die folgenden Informationen über das SDK erfassen:

App-Ereignisse: Dies umfasst allgemeine App-Ereignisse (z. B. App-Installation, App-Start) und andere Standardprotokollierungen für Produktkennzahlen (z. B. Laden des SDK und SDK-Leistung).

Konfigurationsdaten: Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, stellt das SDK regelmäßige Hintergrundanforderungen, um die Lebensdauer des Zugriffstokens automatisch zu verwalten.

Fehlerinformationen: Das SDK erfasst Fehlerinformationen, einschließlich bei der Initialisierung des SDK, was eine Benutzer-ID von Personen umfassen kann, die bei Facebook angemeldet sind.

Kurzfristige Daten: Das SDK misst einige Benutzeraktivitäten zum Zwecke der Bekämpfung von Betrug und Missbrauch. Diese Daten werden nur für sehr kurze Zeit für diejenigen gespeichert, die nicht bei Facebook angemeldet sind.

Facebook kann auch Analysedaten über Ihre Nutzung des SDK, Informationen über den Namen der von Ihnen verwendeten App, das Datum, an dem Sie die Anmeldung autorisiert haben, und jegliche URL, die mit Ihrer Anmeldung verknüpft ist, erfassen. Mehr Informationen darüber, wie Facebook Ihre Daten nutzt, erfahren Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefunktion von Facebook vollständig optional ist. Wir erlauben Ihnen immer, sich über Ihr MyPhilips Konto anzumelden.

Amazon Alexa / Amazon Dash Replenishment Services (DRS).

Mit dem Skill für die Reinigungskartusche des Philips Rasierers ("Skill") können Sie Ihr Philips Konto mit Ihrem Amazon-Konto verbinden und Amazon Dash Replenishment Services (DRS) nutzen, einen Service von Amazon.

Bei der Verbindung Ihrer Konten überprüfen Philips und Amazon unabhängig voneinander anhand technischer Messungen Ihre Identität. Philips gibt die Kontoinformationen weiter. Ihre Kontodaten, einschließlich Name oder E-Mail-Adresse werden jedoch nicht an Amazon weitergegeben. Wir erfassen, verarbeiten oder teilen keine Sprachinformationen mit Amazon.

Wenn Sie DRS aktivieren, können Sie die Informationen Ihres Philips Rasierers mit Amazon (Seriennummer und Modell des Rasierers und täglich erfasste Nutzung von CleanPod Reinigungsflüssigkeit) teilen. Amazon kann so automatisch Reinigungskartuschen für Ihren Philips Rasierer bestellen. Sie können jede Bestellung jederzeit über Amazon pausieren, ändern oder stornieren.

Sie verstehen, dass es sich bei den Informationen Ihres Rasierers um personenbezogene Daten handelt. Außerdem nehmen Sie zur Kenntnis, dass Amazon Ihnen eigenen Dienste anbietet. Durch Ihre Einwilligung erlauben Sie uns, Ihre personenbezogenen Daten an Amazon weiterzugeben. Amazon kann Ihre personenbezogenen Daten in Ländern außerhalb Ihres Wohnsitzlandes verarbeiten, die möglicherweise keinen angemessenen Schutz für personenbezogenen Daten bieten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Funktion deaktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Amazon.

Grenzüberschreitende Übertragung

Ihre personenbezogenen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert und verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Dienstanbieter beauftragen. Durch Nutzung der Services stimmen Sie der (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in denen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen.

Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die nach Einschätzung der Europäischen Kommission einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bieten (die vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier).

Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen getroffen, wie beispielsweise unsere verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder indem Sie hier Kontakt mit uns aufnehmen.

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange wie notwendig oder zulässig in Bezug auf die Zwecke, für welche die Daten erfasst werden. Zu den von uns angewendeten Kriterien zur Bestimmung der Speicherzeit gehören: (i) der Zeitraum, über den Sie die App und die Services verwenden, (ii) ob wir einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen oder (iii) ob die Speicherung hinsichtlich unserer rechtlichen Position ratsam ist (beispielsweise in Bezug auf geltende Verjährungsfristen, Gerichtsverfahren oder behördliche Untersuchungen).

IT-Anbieter Diese Anbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder den Service ausführen zu können. Cloud-Anbieter Diese Anbieter stellen Datenspeicherdienste bereit. Philips ist stets bemüht, Ihre persönlichen Daten in Ihrer Region zu speichern, und nutzt daher Cloud-Dienste in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. MasterService-Provider Diese Anbieter stellen bestimmte Services für Master, wie z. B. calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching) zur Verfügung. Zahlung Diese Anbieter bearbeiten finanzielle Daten im Verhältnis zu online purchases, your program fee.

