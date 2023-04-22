Terms of use IPL Lumea app

Vielen Dank für Ihr Interesse an Lumea IPL App! Diese Philips Lumea IPL App wird Ihnen bereitgestellt von Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Niederlande. Wir freuen uns, dass Sie diese App als persönliche Assistentin für Ihre Lumea-Behandlung verwenden. Wir bitten Sie lediglich, einige Regeln und Einschränkungen zu beachten!

Das tut Ihre App für Sie:

Sie stellt Ihnen Informationen über Philips Lumea-Produkte bereit Sie ermöglicht Ihnen, mit Philips in Kontakt zu treten, wenn Sie Fragen zu Lumea haben Sie hilft Ihnen, das Gerät so einzustellen, dass Sie bestmögliche Resultate für Ihren Hautton und Ihre Haarfarbe erzielen Sie erfasst Ihre vergangenen und zukünftigen Behandlungen in einem übersichtlichen Behandlungsplan Sie erinnert Sie an Ihre nächsten Behandlungen anhand von versendeten Benachrichtigungen Bitte lesen Sie weiter. Durch Verwendung der App erklären Sie sich mit den unten angegebenen Nutzungsbedingungen einverstanden.

Was Sie sonst noch über diese App wissen sollten:

Datenschutz: Bitte beachten Sie, dass separate Datenschutzbestimmungen für diese App vorliegen. Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, diese Bestimmungen zu lesen.

Lizenz: Diese App darf zum oben beschriebenen Zweck verwendet werden.

Drittanbieter: Bei der Verwendung dieser App ist es möglich, dass Sie (zudem) Services nutzen, Softwareprogramme herunterladen oder Produkte erwerben, die von einem Drittanbieter bereitgestellt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Drittanbieter möglicherweise über eigene geltende Regeln und Beschränkungen unabhängig von den vorliegenden Nutzungsbedingungen verfügen.

Gewährleistung: Unser Ziel besteht darin, Ihnen eine großartige App sowie eine großartige App-Nutzererfahrung bereitzustellen. Wir möchten Sie daher darauf hinweisen, dass wir die App nur "wie besehen" bereitstellen können. Obwohl wir es gerne tun würden, können wir Ihnen leider keine Gewährleistung zur App oder ihren Inhalten bereitstellen.

Haftung: Obwohl wir in unsere App größtes Vertrauen setzen, besteht immer die Möglichkeit, dass Dinge nicht wie vorgesehen funktionieren. Für den Fall, dass die App nicht funktioniert oder Inhalte verloren gehen, möchten wir unser tiefstes Bedauern kundtun. Wir sind uns bewusst, dass dies eine unglückliche und unangenehme Situation für Sie verursacht. Leider können wir keine Haftung für Schäden übernehmen, die aus der Verwendung der App entstehen. WIR HAFTEN NICHT FÜR GEBÜHREN, WELCHE DIE GEBÜHREN ÜBERSTEIGEN, DIE IN VERBINDUNG MIT DER APP ENTRICHTET WURDEN.

Benutzerinhalte: Wir bitten Sie, Ihren Hautton und Ihre Haarfarbe auszuwählen. Auf Basis Ihrer Eingaben empfiehlt Ihnen die App die am besten geeigneten Produkteinstellungen. Die App erfasst Ihre vergangenen und zukünftigen Behandlungen anhand Ihrer Eingaben. Diese Benutzerinhalte werden nicht veröffentlicht.

Jailbreak-Geräte: Diese App ist nicht für die Nutzung auf Geräten vorgesehen, auf denen das Betriebssystem nicht mehr den Standardeinstellungen entspricht ("Jailbreak-Geräte"). Sie erklären, dass Sie nicht versuchen, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden. Jeder Versuch, die App auf einem Jailbreak-Gerät zu installieren oder zu verwenden, stellt einen Verstoß gegen diese Bedingungen dar und kann nach alleinigem Ermessen von Philips zur Kündigung des Kontos ohne Rückerstattung führen. Philips haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Jailbreak-Geräten entstehen.

Gerichtsstand: Ungeachtet möglicher Gesetzeskollisionen unterliegen diese Nutzungsbedingungen den Gesetzen der Niederlande.

Viel Spaß!