Verantwortliche Stelle/Datenschutzbeauftragte

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Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten der betrieblichen Datenschutzbeauftragten: Röntgenstr. 22, 22335 Hamburg Geschäftsführung: Mikko Vasama (Vorsitzender), Henning In Wolde-Lübke, Stefan Zeipert, Torsten Sekol Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Baumann Sitz der Gesellschaft: Hamburg Registergericht Hamburg, 66 HRB 74 560 Umsatzsteuer – Identifikationsnummer: DE812927597
Name der verantwortlichen Stelle:
Philips GmbH Market DACH
Datenschutzbeauftragte:
Barbara Früchtenicht
Röntgenstr. 22
22335 Hamburg
Email: [email protected]
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