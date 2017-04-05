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Verantwortliche Stelle/Datenschutzbeauftragte

Verantwortliche Stelle und Datenschutz­beauftragte

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Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten der betrieblichen Datenschutzbeauftragten:

Name der verantwortlichen Stelle:
Philips GmbH Market DACH

Röntgenstr. 22, 22335 Hamburg

Geschäftsführung: Mikko Vasama (Vorsitzender), Henning In Wolde-Lübke, Stefan Zeipert, Torsten Sekol 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Baumann

Sitz der Gesellschaft: Hamburg

Registergericht Hamburg, 66 HRB 74 560

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer: DE812927597

Datenschutzbeauftragte:
Barbara Früchtenicht
Röntgenstr. 22
22335 Hamburg
Email: [email protected]

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