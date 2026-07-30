Warum wir die Computertomographie stetig für Sie weiterentwickeln
Die steigende Nachfrage nach CT bringt neue Herausforderungen und Chancen mit sich. Deshalb setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, die Entwicklung CT-Bildgebung stetig voranzutreiben, damit Sie weiterhin sicher befunden, Nachuntersuchungen reduzieren und die Versorgung verbessern können. Wir schaffen mit großem Engagement Innovationen für die CT, einschließlich KI-gestützter Lösungen für tiefgehende klinische Einblicke, intuitive Arbeitsabläufe und branchenweit einmaligen Service und Support – für eine bessere Gesundheitsversorgung. Wir möchten Sie dabei unterstützen, souverän in die Zukunft zu gehen – und Ihre CT-Systeme dauerhaft in Bestform zu halten.
CT-Scanner, konzipiert für steigende Arbeitsbelastungen, komplexe klinische Fragestellungen und die Anforderung an schnelle, sichere Antworten.
Steigern Sie Ihre CT-Bildgebung mit unseren fortschrittlichen Softwarelösungen: Virtuelle Bildgebungs-Tools und eine modalitätenübergreifenden Plattform für Simulation und Therapieplanung.
CT-Services warten und optimieren Ihre Ausrüstung und unterstützen Sie dabei, Ihre klinischen, betrieblichen und finanziellen Ziele sowie Ihre Ziele hinsichtlich der Zufriedenheit von Patient*innen und Mitarbeiter*innen zu erreichen.
Entdecken Sie nachhaltige und kosteneffiziente refurbished CT-Systeme, die so gut wie neu sind.